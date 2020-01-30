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IKEA закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 15807 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В четверг шведская компания IKEA заявила, что временно закрыла все свои магазины в Китае из-за появления нового смертельного коронавируса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

IKEA закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Решение закрыть все свои 30 магазинов последовало за объявлением крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.

Ранее о решении приостановить работу половины своих заведений в Китае заявила компания Starbucks.

Как сообщал УНН, в Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019 nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.

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