"Ігри нескорених" переносять на рік через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Організаційна рада "Ігор нескорених-2020", які мали пройти в Гаазі, повідомила про їх перенесення на наступний рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організаторів ігор.
Рада разом із Фондом "Ігор нескорених" дійшла висновку, що захід неможливо буде провести з 9 до 16 травня, як це було заплановано.
"Зараз ми розглядаємо можливості перенести "Ігри нескорених" на травень або червень 2021 року, якщо це дозволятиме наявність ключових потужностей та ресурсів. Йде процес масштабного планування, щоб оцінити та підтвердити цю можливість", – йдеться в заяві організаторів.
Рішення в Організаційній раді пояснили небажанням наражати на ризик військових та їхніх близьких, а також залучати медиків та медичну інфраструктуру, які потрібні для протидії пандемії.
Нагадаємо, "Ігри Нескорених-2020" оголосили список членів національної збірної України.