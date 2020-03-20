"Игры непокоренных" переносят на год из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Организационная совет "Игр непокоренных-2020", которые должны были пройти в Гааге, сообщил об их переносе на следующий год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организаторов игр.
Совет совместно с Фондом "Игр непокоренных" пришел к выводу, что мероприятие невозможно будет провести с 9 по 16 мая, как это было запланировано.
"Сейчас мы рассматриваем возможности перенести "Игры непокоренных" на май или июнь 2021 года, если это позволит наличие ключевых мощностей и ресурсов. Идет процесс масштабного планирования, чтобы оценить и подтвердить эту возможность", - говорится в заявлении организаторов.
Решение в Организационной совете объяснили нежеланием подвергать риску военных и их близких, а также привлекать медиков и медицинскую инфраструктуру, необходимые для противодействия пандемии.
Напомним, "Игры Непокоренных-2020" объявили список членов национальной сборной Украины.