“Я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям”: Ребров відреагував на удар росії по будинку Судакова

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Сергій Ребров прокоментував удар по будинку Георгія Судакова. Тренер вважає, що це додасть мотивації гравцям збірної України на матч проти Азербайджану.

“Я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям”: Ребров відреагував на удар росії по будинку Судакова

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на удар по будинку, де проживав півзахисник збірної та португальської "Бенфіки" Георгій Судаков, зазначивши, що це може додати більше мотивації гравцям у матчі проти Азербайджану.

Про це Ребров заявив під час пресконференції напередодні матчу відбору до Чемпіонату світу-2026 проти збірної Азербайджану, передає УНН

Деталі

На жаль, ми всі у такій ситуації. Коли я кажу гравцям, це дуже для нас концентруватися на грі, але у всіх є рідні в Україні, всі повертаються в Україну, усі слідкують за подіями. На жаль, це трапилося з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими гравцями, коли рідні потрапляли до таких ситуацій. Я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям, ми розуміємо, за яку країну граємо. Я впевнений, що все це додасть мотивації нашим гравцям, і завтра вони будуть більш вмотивовані

- сказав Ребров.

Нагадаємо

Півзахисник збірної України та "Бенфіки" Георгій Судаков повідомив, що внаслідок нічної ракетно-дронової атаки рф постраждав його будинок у Києві. Футболіст опублікував відео руйнувань і різко висловився на адресу російських окупантів. 

Павло Башинський

