“Я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям”: Ребров відреагував на удар росії по будинку Судакова

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на удар по будинку, де проживав півзахисник збірної та португальської "Бенфіки" Георгій Судаков, зазначивши, що це може додати більше мотивації гравцям у матчі проти Азербайджану.

Про це Ребров заявив під час пресконференції напередодні матчу відбору до Чемпіонату світу-2026 проти збірної Азербайджану, передає УНН.

На жаль, ми всі у такій ситуації. Коли я кажу гравцям, це дуже для нас концентруватися на грі, але у всіх є рідні в Україні, всі повертаються в Україну, усі слідкують за подіями. На жаль, це трапилося з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими гравцями, коли рідні потрапляли до таких ситуацій. Я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям, ми розуміємо, за яку країну граємо. Я впевнений, що все це додасть мотивації нашим гравцям, і завтра вони будуть більш вмотивовані