«Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам»: Ребров отреагировал на удар россии по дому Судакова
Киев • УНН
Сергей Ребров прокомментировал удар по дому Георгия Судакова. Тренер считает, что это добавит мотивации игрокам сборной Украины на матч против Азербайджана.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на удар по дому, где проживал полузащитник сборной и португальской "Бенфики" Георгий Судаков, отметив, что это может добавить больше мотивации игрокам в матче против Азербайджана.
Об этом Ребров заявил во время пресс-конференции накануне матча отбора к Чемпионату мира-2026 против сборной Азербайджана, передает УНН.
Детали
К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю игрокам, это очень для нас концентрироваться на игре, но у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями. К сожалению, это случилось с Георгием. Раньше это случалось с другими игроками, когда родные попадали в такие ситуации. Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам, мы понимаем, за какую страну играем. Я уверен, что все это добавит мотивации нашим игрокам, и завтра они будут более мотивированы
Напомним
Полузащитник сборной Украины и "Бенфики" Георгий Судаков сообщил, что в результате ночной ракетно-дроновой атаки рф пострадал его дом в Киеве. Футболист опубликовал видео разрушений и резко высказался в адрес российских оккупантов.