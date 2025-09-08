«Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам»: Ребров отреагировал на удар россии по дому Судакова

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 4822 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 28341 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 21310 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 18650 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 21858 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 24318 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25324 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28860 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40746 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62547 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
55%
754мм
Популярные новости
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных8 сентября, 04:35 • 19543 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 50629 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 49059 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 60630 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 27619 просмотра
публикации
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 5516 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 60707 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 49112 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 50682 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 138476 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 60707 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 36009 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 40207 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 71631 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 129149 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

«Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам»: Ребров отреагировал на удар россии по дому Судакова

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Сергей Ребров прокомментировал удар по дому Георгия Судакова. Тренер считает, что это добавит мотивации игрокам сборной Украины на матч против Азербайджана.

«Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам»: Ребров отреагировал на удар россии по дому Судакова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на удар по дому, где проживал полузащитник сборной и португальской "Бенфики" Георгий Судаков, отметив, что это может добавить больше мотивации игрокам в матче против Азербайджана.

Об этом Ребров заявил во время пресс-конференции накануне матча отбора к Чемпионату мира-2026 против сборной Азербайджана, передает УНН

Детали

К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю игрокам, это очень для нас концентрироваться на игре, но у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями. К сожалению, это случилось с Георгием. Раньше это случалось с другими игроками, когда родные попадали в такие ситуации. Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам, мы понимаем, за какую страну играем. Я уверен, что все это добавит мотивации нашим игрокам, и завтра они будут более мотивированы

- сказал Ребров.

Напомним

Полузащитник сборной Украины и "Бенфики" Георгий Судаков сообщил, что в результате ночной ракетно-дроновой атаки рф пострадал его дом в Киеве. Футболист опубликовал видео разрушений и резко высказался в адрес российских оккупантов. 

Павел Башинский

Война в УкраинеСпорт
Сергей Ребров
Азербайджан
Украина
Киев