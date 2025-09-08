«Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам»: Ребров отреагировал на удар россии по дому Судакова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на удар по дому, где проживал полузащитник сборной и португальской "Бенфики" Георгий Судаков, отметив, что это может добавить больше мотивации игрокам в матче против Азербайджана.

Об этом Ребров заявил во время пресс-конференции накануне матча отбора к Чемпионату мира-2026 против сборной Азербайджана, передает УНН.

К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю игрокам, это очень для нас концентрироваться на игре, но у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями. К сожалению, это случилось с Георгием. Раньше это случалось с другими игроками, когда родные попадали в такие ситуации. Я считаю, что это добавит больше мотивации игрокам, мы понимаем, за какую страну играем. Я уверен, что все это добавит мотивации нашим игрокам, и завтра они будут более мотивированы