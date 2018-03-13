І.Кушнір: Іпотека - це механізм розвитку ринку нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Будівельна галузь зацікавлена в тому, щоб якомога більше людей користувалися такою можливістю придбання житла. Один з таких механізмів — іпотека. Про це розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, пише УНН.
Він зауважив, що на сьогоднішній день, більшість угод у нас проходить по повній оплаті.
“У минулому році близько 15% договорів на купівлю квартир були укладені на умовах іпотеки. „Київміськбуд“ співпрацює з „Украгазбанком“, „Кристалбанком“ і банком „Глобус“”, — розповів Кушнір.
Кожен з банків пропонує свої умови.
“В „Украгазбанку“ це 7% на перші 15 місяців. „Кристалбанк“ пропонує 5% на рік, „Глобус“ — 6,5% на перший рік або 13,9% на перші два. Кожен з банків збільшує відсоток відповідно з продовженням терміну кредитування. Іпотека — це механізм розвитку ринку. Будівельна галузь зацікавлена в тому, щоб якомога більше людей користувалися такою можливістю придбання житла. Але для цього потрібно повернути довіру людей до банківської системи”, — наголосив президент “Київміськбуду”.