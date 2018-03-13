И.Кушнир Ипотека - это механизм развития рынка недвижимости

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31833 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46978 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51180 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100421 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90339 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103431 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110432 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116959 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122394 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
И.Кушнир Ипотека - это механизм развития рынка недвижимости

И.Кушнир Ипотека - это механизм развития рынка недвижимости

Киев  •  УНН

 • 8266 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Строительная отрасль заинтересована в том, чтобы как можно больше людей пользовались возможностью приобретения жилья. Один из таких механизмов - ипотека. Об этом рассказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН.

Он отметил, что на сегодняшний день, большинство сделок у нас проходит по полной оплате.

“В прошлом году около 15% договоров на покупку квартир были заключены на условиях ипотеки. “Киевгорстрой” сотрудничает с “Украгазбанком”, “Кристалбанком” и банком “Глобус””, - рассказал Кушнир.

Каждый из них предлагает свои условия.

“В “Украгазбанке” это 7% на первые 15 месяцев. “Кристалбанк” предлагает 5% на год, “Глобус” — 6,5% на первый год либо 13,9% на первые два. Каждый из банков увеличивает процент в соответствии с продлением срока кредитования. Ипотека — это механизм развития рынка. Строительная отрасль заинтересована в том, чтоб как можно больше людей пользовались такой возможностью приобретения жилья. Но для этого нужно вернуть доверие людей к банковской системе", - подчеркнул президент “Киевгорстроя”.

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