И.Кушнир Ипотека - это механизм развития рынка недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Строительная отрасль заинтересована в том, чтобы как можно больше людей пользовались возможностью приобретения жилья. Один из таких механизмов - ипотека. Об этом рассказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН.
Он отметил, что на сегодняшний день, большинство сделок у нас проходит по полной оплате.
“В прошлом году около 15% договоров на покупку квартир были заключены на условиях ипотеки. “Киевгорстрой” сотрудничает с “Украгазбанком”, “Кристалбанком” и банком “Глобус””, - рассказал Кушнир.
Каждый из них предлагает свои условия.
“В “Украгазбанке” это 7% на первые 15 месяцев. “Кристалбанк” предлагает 5% на год, “Глобус” — 6,5% на первый год либо 13,9% на первые два. Каждый из банков увеличивает процент в соответствии с продлением срока кредитования. Ипотека — это механизм развития рынка. Строительная отрасль заинтересована в том, чтоб как можно больше людей пользовались такой возможностью приобретения жилья. Но для этого нужно вернуть доверие людей к банковской системе", - подчеркнул президент “Киевгорстроя”.