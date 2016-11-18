І.Ківа: одурманені наркотиками нардепи визначають майбутнє наших дітей

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 6690 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 20103 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 58486 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 130204 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 194100 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188037 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209581 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196411 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151770 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152831 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 136510 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179225 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 116610 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 69508 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 45585 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 470552 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 311004 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 373918 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 485828 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 730610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 116610 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179225 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124658 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159761 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183029 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

І.Ківа: одурманені наркотиками нардепи визначають майбутнє наших дітей

І.Ківа: одурманені наркотиками нардепи визначають майбутнє наших дітей

Київ • УНН

 • 29297 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Можновладці, одурманені наркотиками, не можіть ухвалювати рішення щодо майбутнього України. Таку думку у коментарі УНН висловив радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа, коментуючи законопроект про запровадження щорічної перевірки для низки посадових осіб на наркозалежність.

За словами радника міністра внутрішніх справ Іллі Ківи, у парламенті є “наркомани та нарколюбителі” і за це вони мають нести кримінальну відповідальність.

“Тому що в даному стані (наркотичне сп’яніння — ред.) вони не можуть адекватно приймати рішення, і в цьому неадекватному стані вони фактично формують майбутнє нашої країни, і майбутнє наших з вами дітей. Тому, в першу чергу це - злочин проти української нації. І даний законопроект має стосуватися не лише народних депутатів, а й усіх державних службовців, які виконують роботу, за яку платники податків платять гроші”, — зазначив І.Ківа.

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що перевірка можновладців на наркозалежність має бути обов’язковою і якщо цю норму закріпити у законі, то вони зобов’язані будуть проходити таку перевірку.

Нагадаємо, проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.

Ініціаторами законопроекту виступила група народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: А.Геращенко: суспільство хоче знати, чи вживають нардепи наркотики

Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.).

Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).

Автори законопроекту, враховуючи суспільний інтерес та увагу, що супроводжують діяльність органів державної та місцевої влади, з метою уникнення сумнівів щодо обставин прийняття та реалізації державних рішень пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84