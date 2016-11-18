І.Ківа: одурманені наркотиками нардепи визначають майбутнє наших дітей

За словами радника міністра внутрішніх справ Іллі Ківи, у парламенті є “наркомани та нарколюбителі” і за це вони мають нести кримінальну відповідальність.

“Тому що в даному стані (наркотичне сп’яніння — ред.) вони не можуть адекватно приймати рішення, і в цьому неадекватному стані вони фактично формують майбутнє нашої країни, і майбутнє наших з вами дітей. Тому, в першу чергу це - злочин проти української нації. І даний законопроект має стосуватися не лише народних депутатів, а й усіх державних службовців, які виконують роботу, за яку платники податків платять гроші”, — зазначив І.Ківа.

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що перевірка можновладців на наркозалежність має бути обов’язковою і якщо цю норму закріпити у законі, то вони зобов’язані будуть проходити таку перевірку.

Нагадаємо, проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.

Ініціаторами законопроекту виступила група народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

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Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.).

Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).

Автори законопроекту, враховуючи суспільний інтерес та увагу, що супроводжують діяльність органів державної та місцевої влади, з метою уникнення сумнівів щодо обставин прийняття та реалізації державних рішень пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.