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И.Кива: одурманенные наркотиками нардепы определяют будущее наших детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Власть имущие, одурманенные наркотиками, не могут принимать решения относительно будущего Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал советник министра внутренних дел Илья Кива, комментируя законопроект о введении ежегодной проверки для ряда должностных лиц на наркозависимость.

По словам советника министра внутренних дел Ильи Кивы, в парламенте есть "наркоманы и нарколюбители" и за это они должны нести уголовную ответственность.

"Потому что в данном состоянии (наркотическое опьянение - ред.) они не могут адекватно принимать решения, и в этом неадекватном состоянии они фактически формируют будущее нашей страны, и будущее наших с вами детей. Поэтому, в первую очередь это - преступление против украинской нации. И данный законопроект должен касаться не только народных депутатов, но и всех государственных служащих, выполняющих работу, за которую налогоплательщики платят деньги", - отметил И.Кива.

Советник министра внутренних дел считает, что проверка чиновников на наркозависимость должна быть обязательной и если эту норму закрепить в законе, то они обязаны будут проходить такую ​​проверку.

Напомним, проект закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, внесенный в ВР рядом народных депутатов, в частности, предлагает проверять парламентариев и чиновников на наркотическую зависимость ежегодно.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.

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Законом Украины "О предупреждении коррупции" № 1700-VII от 14 октября 2014 года предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.).

В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состояния здоровья (в части пребывания лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).

Авторы законопроекта, учитывая общественный интерес и внимание, которые сопровождают деятельность органов государственной и местной власти, во избежание сомнений относительно обстоятельств принятия и реализации государственных решений предлагается ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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