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І.Гринів повідомив, що не має інформації про вихід нардепів з БПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Гринів повідомив, що не має інформації про вихід зі складу фракції деяких народних депутатів. Про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

І.Гринів повідомив, що не має інформації про вихід нардепів з БПП

“Щодо наміру деяких депутатів вийти з фракції, у мене такої інформації немає. Постійно хтось чимось незадоволений. В тому числі, і до мене підходять депутати, які говорять — от як не приймуть мій закон, я вийду з фракції. Це такий безкінечний, перманентний процес”, — пояснив він.

Також І.Гринів наголосив, що парламентська коаліція є, але не у всіх питаннях є консенсус між депутатами. До того ж, уточнив він, трохи страждає дисципліна депутатів.

Як повідомляв УНН, 23 січня народний депутат України Юрій Бублик написав заяву про вихід з фракції “Блоку Петра Порошенка” у Верховній Раді.

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