І.Гринів повідомив, що не має інформації про вихід нардепів з БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Гринів повідомив, що не має інформації про вихід зі складу фракції деяких народних депутатів. Про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
“Щодо наміру деяких депутатів вийти з фракції, у мене такої інформації немає. Постійно хтось чимось незадоволений. В тому числі, і до мене підходять депутати, які говорять — от як не приймуть мій закон, я вийду з фракції. Це такий безкінечний, перманентний процес”, — пояснив він.
Також І.Гринів наголосив, що парламентська коаліція є, але не у всіх питаннях є консенсус між депутатами. До того ж, уточнив він, трохи страждає дисципліна депутатів.
Як повідомляв УНН, 23 січня народний депутат України Юрій Бублик написав заяву про вихід з фракції “Блоку Петра Порошенка” у Верховній Раді.