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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Грынив сообщил, что не имеет информации о выходе нардепов из БПП

Киев • УНН

 • 6671 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив сообщил, что не располагает информацией о выходе из состава фракции ряда народных депутатов. Об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

И.Грынив сообщил, что не имеет информации о выходе нардепов из БПП

"Относительно намерения некоторых депутатов выйти из фракции, у меня такой информации нет. Постоянно кто-то чем-то недоволен. В том числе, и ко мне подходят депутаты, которые говорят - вот если не примут мой закон, я выйду из фракции. Это такой бесконечный, перманентный процесс", - пояснил он.

Также И.Грынив подчеркнул, что парламентская коалиция есть, но не во всех вопросах консенсус между депутатами. К тому же, уточнил он, немного страдает дисциплина депутатов.

Как сообщал УНН, 23 января народный депутат Украины Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Украинские Национальные Новости

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