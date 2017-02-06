И.Грынив сообщил, что не имеет информации о выходе нардепов из БПП

"Относительно намерения некоторых депутатов выйти из фракции, у меня такой информации нет. Постоянно кто-то чем-то недоволен. В том числе, и ко мне подходят депутаты, которые говорят - вот если не примут мой закон, я выйду из фракции. Это такой бесконечный, перманентный процесс", - пояснил он.

Также И.Грынив подчеркнул, что парламентская коалиция есть, но не во всех вопросах консенсус между депутатами. К тому же, уточнил он, немного страдает дисциплина депутатов.

Как сообщал УНН, 23 января народный депутат Украины Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.