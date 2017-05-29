І.Геращенко: з початку року в АТО загинуло 98 українських воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За цей рік загинуло 98 найкращих українських воїнів. Про це під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
"Лише за цей рік загинуло 98 найкращих українських воїнів. Також ми маємо чисельні обстріли НЗФ з російської зброї цивільного населення. Коли ми несемо такі втрати, не може бути і мови про перехід до політичного блоку, мають бути створені передумови", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, за три роки в зоні АТО загинуло понад 2 тис. військових.