И.Геращенко: с начала года в АТО погибло 98 украинских воинов

"Только за этот год погибло 98 лучших украинских воинов. Также мы имеем многочисленные обстрелы НЗФ с русского оружия гражданского населения. Когда мы несем такие потери, не может быть и речи о переходе к политическому блоку, должны быть созданы предпосылки", - сообщила она.

Как сообщал УНН, за три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. Военных.