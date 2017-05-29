И.Геращенко: с начала года в АТО погибло 98 украинских воинов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За этот год погибло 98 лучших украинских воинов. Об этом во время встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"Только за этот год погибло 98 лучших украинских воинов. Также мы имеем многочисленные обстрелы НЗФ с русского оружия гражданского населения. Когда мы несем такие потери, не может быть и речи о переходе к политическому блоку, должны быть созданы предпосылки", - сообщила она.
Как сообщал УНН, за три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. Военных.