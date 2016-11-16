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І.Геращенко назвала "ударом ножа в спину" непідтримку Білоруссю резолюції ООН щодо Криму

І.Геращенко назвала "ударом ножа в спину" непідтримку Білоруссю резолюції ООН щодо Криму

Київ • УНН

 • 8916 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала ударом ножа в спину непідтримку Білоруссю резолюції ООН щодо порушення прав людини в Криму. Про це вона заявила під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.

І.Геращенко зазначила, що серед 23 країн, які голосували проти, є ті, які, “як правило, взагалі боляче ставляться до будь-якого питання обговорення прав людини, так і відверті сателіти Кремля”.

Щодо позиції Білорусі з цього питання вона зазначила, що “ми це розцінюємо, як ніж у спину”.

“Ми дякуємо білоруській стороні за незалежний майданчик у Мінську. І ми цінуємо це. Але незалежний майданчик має бути незалежним в усіх позиціях, а не заангажованим грою на одну сторону”, — сказала вона.

“Ми звертаємося до Білорусі з проханням так само шанувати право України відстоювати нашу незалежність і суверенітет і розуміти, що наступний буде Мінськ, якщо сьогодні Київ не захистить нашу незалежність”, — зазначила вона.

Нагадаємо, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російськими окупаційними властями, розгляд якої ініціювала Україна.

Проти проекту резолюції ООН проголосували представники 23 країн, ще 76 утрималися.

Серед тих, хто висловився проти, були: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан, Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве.

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