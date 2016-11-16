И.Геращенко назвала "ударом ножа в спину" не поддержку Беларусью резолюции ООН по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала ударом ножа в спину не поддержку Беларусью резолюции ООН о нарушении прав человека в Крыму. Об этом она заявила во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.
И.Геращенко отметила, что среди 23 стран, которые голосовали против, есть те, которые, "как правило, вообще с болью относятся к любому вопросу обсуждения права человека, так и откровенные сателлиты Кремля".
Что касается позиции Беларуси по этому вопросу она отметила, что "мы это расцениваем, как нож в спину".
"Мы благодарим белорусскую сторону за независимую площадку в Минске. И мы ценим это. Но независимая площадка должна быть независимой во всех позициях, а не заангажированной игрой на одну сторону", - сказала она.
"Мы обращаемся к Беларуси с просьбой так же уважать право Украины отстаивать нашу независимость и суверенитет и понимать, что следующим будет Минск, если сегодня Киев не защитит нашу независимость", - отметила она.
Напомним, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украина.
Против проекта резолюции ООН проголосовали представители 23 стран, еще 76 воздержались.
Среди тех, кто высказался против, были: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве.