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ГУР розкрило наказ рф про доукомплектування військової бази у Вірменії: деталі

Київ • УНН

 • 703 перегляди

ГУР МО України оприлюднило наказ командувача військами південного військового округу зс рф про термінове доукомплектування військової бази у Вірменії. Відбір особового складу відбувається з чотирьох загальновійськових армій, заборонено відбирати осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків.

ГУР розкрило наказ рф про доукомплектування військової бази у Вірменії: деталі

 

Головне управління розвідки Міністерств оборони України оприлюднило наказ командувача військами південного військового округу зс рф про "доукомплектування" військової бази рф у Вірменії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.

Деталі

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу зс рф.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі, йдеться в документі. Тим же наказом забороняється відбирати осіб, які "брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що росія пришвидшує комплектування своєї військової бази у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. Для цього кремль набирає особовий склад з ростовської, волгоградської областей та окупованого Криму.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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