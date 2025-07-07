ГУР розкрило наказ рф про доукомплектування військової бази у Вірменії: деталі
Київ • УНН
ГУР МО України оприлюднило наказ командувача військами південного військового округу зс рф про термінове доукомплектування військової бази у Вірменії. Відбір особового складу відбувається з чотирьох загальновійськових армій, заборонено відбирати осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків.
Головне управління розвідки Міністерств оборони України оприлюднило наказ командувача військами південного військового округу зс рф про "доукомплектування" військової бази рф у Вірменії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.
Деталі
У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу зс рф.
Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі, йдеться в документі. Тим же наказом забороняється відбирати осіб, які "брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".
Нагадаємо
Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що росія пришвидшує комплектування своєї військової бази у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. Для цього кремль набирає особовий склад з ростовської, волгоградської областей та окупованого Криму.