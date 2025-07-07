ГУР раскрыло приказ рф о доукомплектовании военной базы в Армении: детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало приказ командующего войсками южного военного округа вс рф о "доукомплектовании" военной базы рф в Армении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГУР в Telegram.

Детали

В телеграмме указан перечень мероприятий по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа вс рф.

Командирам определенных подразделений приказано всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри, говорится в документе. Тем же приказом запрещается отбирать лиц, которые "участвовали в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ".

Напомним

Ранее Главное управление разведки сообщало, что россия ускоряет комплектование своей военной базы в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. Для этого кремль набирает личный состав из ростовской, волгоградской областей и оккупированного Крыма.