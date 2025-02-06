Huawei наростив дохід на 22% попри санкції США - ЗМІ

Huawei Technologies, найбільший у світі постачальник телекомунікаційного обладнання, зафіксувала дохід у понад 860 мільярдів юанів (118,3 мільярда доларів США) у 2024 році, заявив голова компанії в середу, повідомило South China Morning Post, вказавши, що це є "ознакою стійкості технологічного гіганта перед санкціями США", пише УНН.

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Голова Huawei Говард Лян Хуа сказав, що "загальна діяльність компанії виправдала очікування" у 2024 році завдяки зростанню її споживчого бізнесу, який включає смартфони та пристрої, що носяться, а також "операції щодо рішень для розумних автомобілів, які швидко розвивалися".

Дохід 2024-го, як вказано, став другим за величиною для Huawei за всю історію, а найвищий за всю історію становила 891 млрд юанів у 2020 році, що сталося після того, як США вперше ввели санкції проти прибуткових мобільних телефонів та міжнародних операцій компанії.

Дохід Huawei за 2024 рік, як зазначається, є стійким зростанням на 22% у річному обчисленні в порівнянні з 704,2 млрд юанів, зафіксованими в 2023 році.

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