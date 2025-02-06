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Huawei наростив дохід на 22% попри санкції США - ЗМІ

Huawei наростив дохід на 22% попри санкції США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25455 перегляди

Huawei повідомила про виручку в 860 млрд юанів за 2024 рік, що на 22% більше ніж у 2023. Це другий найкращий показник в історії компанії після рекорду 2020 року в 891 млрд юанів.

Huawei Technologies, найбільший у світі постачальник телекомунікаційного обладнання, зафіксувала дохід у понад 860 мільярдів юанів (118,3 мільярда доларів США) у 2024 році, заявив голова компанії в середу, повідомило South China Morning Post, вказавши, що це є "ознакою стійкості технологічного гіганта перед санкціями США", пише УНН.

Деталі

Голова Huawei Говард Лян Хуа сказав, що "загальна діяльність компанії виправдала очікування" у 2024 році завдяки зростанню її споживчого бізнесу, який включає смартфони та пристрої, що носяться, а також "операції щодо рішень для розумних автомобілів, які швидко розвивалися".

Дохід 2024-го, як вказано, став другим за величиною для Huawei за всю історію, а найвищий за всю історію становила 891 млрд юанів у 2020 році, що сталося після того, як США вперше ввели санкції проти прибуткових мобільних телефонів та міжнародних операцій компанії.

Дохід Huawei за 2024 рік, як зазначається, є стійким зростанням на 22% у річному обчисленні в порівнянні з 704,2 млрд юанів, зафіксованими в 2023 році.

Huawei на першій позиції ринку смартфонів КНР, Apple опустилася на п’яту сходинку26.04.24, 16:53 • 20631 перегляд

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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