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Huawei нарастил доход на 22% несмотря на санкции США - СМИ

Huawei нарастил доход на 22% несмотря на санкции США - СМИ

Киев  •  УНН

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Huawei сообщила о выручке в 860 млрд юаней за 2024 год, что на 22% больше чем в 2023. Это второй лучший показатель в истории компании после рекорда 2020 года в 891 млрд юаней.

Huawei Technologies, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования, зафиксировала доход в более 860 миллиардов юаней (118,3 миллиарда долларов США) в 2024 году, заявил глава компании в среду, сообщило South China Morning Post, указав, что это является "признаком устойчивости технологического гиганта перед санкциями США", пишет УНН.

Детали

Председатель Huawei Говард Лян Хуа сказал, что "общая деятельность компании оправдала ожидания" в 2024 году благодаря росту ее потребительского бизнеса, который включает смартфоны и носимые устройства, а также "операции по решениям для умных автомобилей, которые быстро развивались".

Доход 2024-го, как указано, стал вторым по величине для Huawei за всю историю, а самый высокий за всю историю составлял 891 млрд юаней в 2020 году, что произошло после того, как США впервые ввели санкции против прибыльных мобильных телефонов и международных операций компании.

Доход Huawei за 2024 год, как отмечается, является устойчивым ростом на 22% в годовом исчислении по сравнению с 704,2 млрд юаней, зафиксированными в 2023 году.

Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку26.04.24, 16:53 • 20538 просмотров

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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