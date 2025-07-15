Готуються до війни: Нідерланди перетворять старі потяги на мобільні шпиталі для військових
Київ • УНН
Нідерланди планують переобладнати старі потяги на мобільні шпиталі для евакуації поранених військових. Ця ініціатива є частиною ширшого плану ЄС із посилення військової мобільності на тлі загрози з боку росії.
Нідерланди планують переобладнати старі потяги на мобільні шпиталі для евакуації поранених військових. Ідея стала частиною ширшого плану Європейського Союзу із посилення військової мобільності на тлі загрози з боку росії. Про це пише видання Algemeen Dagblad, Politico, передає УНН.
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Міністерство оборони Нідерландів планує переобладнати старі потяги у мобільні госпіталі швидкої допомоги, здатні перевозити поранених солдатів.
Повідомляється, що ці зусилля є частиною ширшого плану, який також передбачає відправлення голландських машиністів до Східної Європи для підтримки військових операцій. Ці зусилля робляться на тлі зростання побоювань щодо того, що транспортна інфраструктура Європи не готова до потенційного конфлікту з Росією, що спонукає країни вивчати, як громадянські активи могли б підтримати військову логістику
Речник національної залізничної компанії Nederlandse Spoorweg Ерік Крозе розповів, що Міноборони вже звернулося з відповідним запитом, і наразі тривають попередні переговори. За його словами, "процес перебуває ще на ранній стадії".
Як пише Algemeen Dagblad, планують переобладнати щонайменше 24 потяги до 2026 року, а згодом їхня кількість може зрости. Ці вагони планували продати за кордон, оскільки їх поступово знімають з експлуатації через оновлення парку.
Європейська комісія готує новий пакет, що має з’явитися восени, де розглядають можливість використання подвійного призначення транспорту (фургони, медичні вагони, спеціальні судна, вантажівки та авіація) під час кризових ситуацій.
У рамках цієї підготовки Генеральний директорат ЄК з питань оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) вже розіслав анкету учасникам транспортної галузі країн ЄС, щоб з’ясувати, чи готові цивільні активи швидко переорієнтувати під час надзвичайних ситуацій і чи варто створити єдиний спільний резерв таких засобів серед країн-членів.
Зазначається, що Єврокомісія також розглядає створення "механізму солідарності", щоб країни ЄС мали рівний доступ до таких ресурсів, включаючи медичні потяги та інший спеціальний рухомий склад.
Таким чином, нідерландський проєкт із мобільними шпиталями стає частиною великої ініціативи ЄС щодо посилення військової мобільності та готовності до потенційних загроз.
Нагадаємо
На думку аналітиків, росія готується до майбутнього нападу на країни НАТО та створює умови для виправдання агресії проти колишніх держав Радянського Союзу, що не входять до Альянсу. кремль використовує "захист співвітчизників" та концепцію "руського міра", що є продовженням риторики, яка передувала вторгненню в Україну.
Нідерланди виділять 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України10.07.25, 12:15 • 1685 переглядiв