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Готовятся к войне: Нидерланды превратят старые поезда в мобильные госпитали для военных

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Нидерланды планируют переоборудовать старые поезда в мобильные госпитали для эвакуации раненых военных. Эта инициатива является частью более широкого плана ЕС по усилению военной мобильности на фоне угрозы со стороны России.

Готовятся к войне: Нидерланды превратят старые поезда в мобильные госпитали для военных

Нидерланды планируют переоборудовать старые поезда в мобильные госпитали для эвакуации раненых военных. Идея стала частью более широкого плана Европейского Союза по усилению военной мобильности на фоне угрозы со стороны России. Об этом пишет издание Algemeen Dagblad, Politico, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Нидерландов планирует переоборудовать старые поезда в мобильные госпитали скорой помощи, способные перевозить раненых солдат.

Сообщается, что эти усилия являются частью более широкого плана, который также предусматривает отправку голландских машинистов в Восточную Европу для поддержки военных операций. Эти усилия предпринимаются на фоне растущих опасений относительно того, что транспортная инфраструктура Европы не готова к потенциальному конфликту с Россией, что побуждает страны изучать, как гражданские активы могли бы поддержать военную логистику 

 - говорится в сообщении Politico.

Представитель национальной железнодорожной компании Nederlandse Spoorweg Эрик Крозе рассказал, что Минобороны уже обратилось с соответствующим запросом, и сейчас идут предварительные переговоры. По его словам, "процесс находится еще на ранней стадии".

Как пишет Algemeen Dagblad, планируется переоборудовать не менее 24 поездов до 2026 года, а впоследствии их количество может возрасти. Эти вагоны планировали продать за границу, поскольку их постепенно снимают с эксплуатации из-за обновления парка.

Европейская комиссия готовит новый пакет, который должен появиться осенью, где рассматривают возможность использования двойного назначения транспорта (фургоны, медицинские вагоны, специальные суда, грузовики и авиация) во время кризисных ситуаций.

В рамках этой подготовки Генеральный директорат ЕК по вопросам оборонной промышленности и космоса (DG DEFIS) уже разослал анкету участникам транспортной отрасли стран ЕС, чтобы выяснить, готовы ли гражданские активы быстро переориентировать во время чрезвычайных ситуаций и стоит ли создать единый общий резерв таких средств среди стран-членов.

Отмечается, что Еврокомиссия также рассматривает создание "механизма солидарности", чтобы страны ЕС имели равный доступ к таким ресурсам, включая медицинские поезда и другой специальный подвижной состав.

Таким образом, нидерландский проект с мобильными госпиталями становится частью крупной инициативы ЕС по усилению военной мобильности и готовности к потенциальным угрозам.

Напомним

По мнению аналитиков, Россия готовится к будущему нападению на страны НАТО и создает условия для оправдания агрессии против бывших государств Советского Союза, не входящих в Альянс. Кремль использует "защиту соотечественников" и концепцию "русского мира", что является продолжением риторики, предшествовавшей вторжению в Украину.

Нидерланды выделят 300 млн евро на восстановление и экономическое укрепление Украины10.07.25, 12:15 • 1668 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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