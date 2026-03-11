Голова Держфінмоніторингу розповів, як бізнес використовує “дропи” та “скрутки” для ухиляння від сплати податків

Філіп Пронін

Фінансові схеми еволюціонують — від класичних конвертаційних центрів до складних мереж із використанням ФОПів. Про те, як фінансові злочинці використовують мережі ФОПів та "скрутки" для ухиляння від сплати податків та виведення готівки в інтерв'ю Судово-юридичній газеті розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін, передає УНН.

Фінансова злочинність, як і будь-яка інша, дуже швидко трансформується під впливом зовнішніх чинників, каже Пронін.

Щодо використання ФОПів, то перше на що звертають увагу у Держфінмоніторингу - обслуговування групою ФОПів переважно однієї і тієї ж юридичної особи чи групи осіб.

Якщо під час фінансових розслідувань ми бачимо, що група ФОПів обслуговує переважно або виключно одну юридичну особу (групу осіб), здійснює свою діяльність синхронно, через спільних довірених осіб (які нерідко є представниками юридичної особи – вигодоодержувача), відповідно виникає підозра, що зазначена підприємницька діяльність здійснюється на користь "великого бізнесу" з метою ухилення від сплати податків та обготівковування коштів - пояснив голова Держфінмоніторингу.

Залучення ФОПів до схеми "дроблення бізнесу", як наголосив Пронін, це ухилення від сплати податків. Він розповів про одну з класичних схем із використанням "дропів".

Наприклад, одна з класичних схем виглядає так: група компаній перераховує кошти за нібито придбаний товар на рахунки великої кількості ФОПів. Після цього більша частина грошей знімається готівкою або переказується на особисті картки. Причому гроші часто знімаються майже одночасно, в тих самих банкоматах і на однакові суми, щоб не потрапляти під порогові фінансові операції. При цьому самі ФОПи мають спільних контрагентів, інколи родинні зв’язки, а договори з компаніями оформлені фактично за однаковими умовами. Усе це разом є типовими ознаками дроблення бізнесу, коли діяльність штучно розподіляють між багатьма ФОПами, щоб зменшити податкове навантаження і виводити гроші в готівку - пояснив голова Держфінмоніторингу.

Водночас Пронін зауважив, що не всі ФОПи використовуються для мінімізації податків, однак, будь-яка шпарина у законодавстві дає можливість для зловживань.

Найбільш розповсюдженим, за його словами, є використання ФОПів для "дроблення бізнесу" у сферах рітейлу електроніки, продуктів харчування, а також готельно-ресторанному та туристичному бізнесі.

У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет

Використовують нечисті на руку ділки і механізми "скруток", до яких часто теж залучають ФОПів. "Скрутки" та "зустрічні потоки" це механізми прихованої конвертації, які застосовуються для отримання бізнесом значних об’ємів готівки. До таких схем залучаються реальні оптові та роздрібні торгівці тютюном, алкогольними напоями та продуктами харчування, які можуть мати необліковану готівку. Також до схем залучають підприємства, які здійснюють імпорт вживаних авто та запчастин з подальшою реалізацією населенню за готівкові кошти.

Якщо ми говоримо про конвертацію коштів через банківську систему, то найбільш розповсюдженими є схеми обготівковування через підконтрольні групи ФОПів або фізичних осіб. Зазвичай використовується механізм дроблення сум на незначні платежі з метою уникнення фінансового моніторингу та залучають "дропів" для конвертації готівки - пояснив Пронін.

Слід зазначити, що готівкові операції дедалі частіше замінюються цифровими активами, а фінансові потоки, що проходять через треті країни та децентралізовані платформи, суттєво ускладнюють їх відстеження.

Наприклад, один із виявлених механізмів прихованої конвертації виглядає так. На рахунки групи компаній надходять кошти від великої кількості підприємств, ФОПів і фізичних осіб із різними призначеннями платежів — за тютюнові вироби, будівельні матеріали, послуги, позики чи фінансову допомогу. Далі ці гроші транзитом перераховуються іншій групі компаній нібито як оплата за тютюнові вироби. Ці підприємства працюють у сфері оптово-роздрібної торгівлі і мають широку мережу продажів за готівку. Це дає можливість маніпулювати обсягами реалізації на папері та отримувати значні суми необлікованої готівки. При цьому компанії-посередники мають типові ознаки фіктивності: не мають виробничих чи складських приміщень, активів для ведення заявленої діяльності або ліцензій на торгівлю тютюновими виробами. Кошти через їхні рахунки проходять транзитом із мінімальними залишками - розповів голова Держфінмоніторингу.

Фактично така схема, за його словами, використовується для приховання частини доходів і конвертації безготівкових коштів у необліковану готівку через механізм так званої "скрутки" товарів.

Пронін додав, що у 2025 році Держфінмоніторинг, передав до правоохоронних органів 118 матеріалів на майже 70 млрд грн з підозрою у легалізації коштів.

Держфінмоніторинг отримав понад 1,4 млн повідомлень про підозрілі операції - інфографіка