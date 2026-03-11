Глава Госфинмониторинга рассказал, как бизнес использует "дропы" и "скрутки" для уклонения от уплаты налогов

Финансовые схемы эволюционируют — от классических конвертационных центров до сложных сетей с использованием ФЛП. О том, как финансовые преступники используют сети ФЛП и "скрутки" для уклонения от уплаты налогов и вывода наличных в интервью Судебно-юридической газете рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин, передает УНН.

Финансовая преступность, как и любая другая, очень быстро трансформируется под влиянием внешних факторов, говорит Пронин.

Что касается использования ФЛП, то первое, на что обращают внимание в Госфинмониторинге, — обслуживание группой ФЛП преимущественно одного и того же юридического лица или группы лиц.

Если во время финансовых расследований мы видим, что группа ФЛП обслуживает преимущественно или исключительно одно юридическое лицо (группу лиц), осуществляет свою деятельность синхронно, через общих доверенных лиц (которые нередко являются представителями юридического лица – выгодоприобретателя), соответственно возникает подозрение, что указанная предпринимательская деятельность осуществляется в пользу "крупного бизнеса" с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания средств - пояснил глава Госфинмониторинга.

Привлечение ФЛП к схеме "дробления бизнеса", как подчеркнул Пронин, это уклонение от уплаты налогов. Он рассказал об одной из классических схем с использованием "дропов".

Например, одна из классических схем выглядит так: группа компаний перечисляет средства за якобы приобретенный товар на счета большого количества ФЛП. После этого большая часть денег снимается наличными или переводится на личные карты. Причем деньги часто снимаются почти одновременно, в тех же банкоматах и на одинаковые суммы, чтобы не попадать под пороговые финансовые операции. При этом сами ФЛП имеют общих контрагентов, иногда родственные связи, а договоры с компаниями оформлены фактически по одинаковым условиям. Все это вместе является типичными признаками дробления бизнеса, когда деятельность искусственно распределяют между многими ФЛП, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и выводить деньги в наличные - пояснил глава Госфинмониторинга.

В то же время Пронин отметил, что не все ФЛП используются для минимизации налогов, однако любая лазейка в законодательстве дает возможность для злоупотреблений.

Наиболее распространенным, по его словам, является использование ФЛП для "дробления бизнеса" в сферах ритейла электроники, продуктов питания, а также гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе.

Используют нечистые на руку дельцы и механизмы "скруток", к которым часто тоже привлекают ФЛП. "Скрутки" и "встречные потоки" — это механизмы скрытой конвертации, которые применяются для получения бизнесом значительных объемов наличных. К таким схемам привлекаются реальные оптовые и розничные торговцы табаком, алкогольными напитками и продуктами питания, которые могут иметь неучтенные наличные. Также к схемам привлекают предприятия, которые осуществляют импорт подержанных авто и запчастей с последующей реализацией населению за наличные средства.

Если мы говорим о конвертации средств через банковскую систему, то наиболее распространенными являются схемы обналичивания через подконтрольные группы ФЛП или физических лиц. Обычно используется механизм дробления сумм на незначительные платежи с целью избежания финансового мониторинга и привлекают "дропов" для конвертации наличных - пояснил Пронин.

Следует отметить, что наличные операции все чаще заменяются цифровыми активами, а финансовые потоки, проходящие через третьи страны и децентрализованные платформы, существенно усложняют их отслеживание.

Например, один из выявленных механизмов скрытой конвертации выглядит так. На счета группы компаний поступают средства от большого количества предприятий, ФЛП и физических лиц с различными назначениями платежей — за табачные изделия, строительные материалы, услуги, займы или финансовую помощь. Далее эти деньги транзитом перечисляются другой группе компаний якобы как оплата за табачные изделия. Эти предприятия работают в сфере оптово-розничной торговли и имеют широкую сеть продаж за наличные. Это дает возможность манипулировать объемами реализации на бумаге и получать значительные суммы неучтенных наличных. При этом компании-посредники имеют типичные признаки фиктивности: не имеют производственных или складских помещений, активов для ведения заявленной деятельности или лицензий на торговлю табачными изделиями. Средства через их счета проходят транзитом с минимальными остатками - рассказал глава Госфинмониторинга.

Фактически такая схема, по его словам, используется для сокрытия части доходов и конвертации безналичных средств в неучтенные наличные через механизм так называемой "скрутки" товаров.

Пронин добавил, что в 2025 году Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы 118 материалов на почти 70 млрд грн с подозрением в легализации средств.

