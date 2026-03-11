$43.860.0351.040.33
15:03 • 6876 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 14141 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 13687 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 18146 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 25603 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34104 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32998 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44370 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120548 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87739 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Глава Госфинмониторинга рассказал, как бизнес использует "дропы" и "скрутки" для уклонения от уплаты налогов

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Филипп Пронин рассказал об использовании сетей ФЛП для дробления бизнеса и вывода наличных. В 2025 году переданы материалы о легализации 70 млрд грн.

Глава Госфинмониторинга рассказал, как бизнес использует "дропы" и "скрутки" для уклонения от уплаты налогов

Финансовые схемы эволюционируют — от классических конвертационных центров до сложных сетей с использованием ФЛП. О том, как финансовые преступники используют сети ФЛП и "скрутки" для уклонения от уплаты налогов и вывода наличных в интервью Судебно-юридической газете рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин, передает УНН.

Финансовая преступность, как и любая другая, очень быстро трансформируется под влиянием внешних факторов, говорит Пронин.

Что касается использования ФЛП, то первое, на что обращают внимание в Госфинмониторинге, — обслуживание группой ФЛП преимущественно одного и того же юридического лица или группы лиц.

Если во время финансовых расследований мы видим, что группа ФЛП обслуживает преимущественно или исключительно одно юридическое лицо (группу лиц), осуществляет свою деятельность синхронно, через общих доверенных лиц (которые нередко являются представителями юридического лица – выгодоприобретателя), соответственно возникает подозрение, что указанная предпринимательская деятельность осуществляется в пользу "крупного бизнеса" с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания средств 

- пояснил глава Госфинмониторинга.

Привлечение ФЛП к схеме "дробления бизнеса", как подчеркнул Пронин, это уклонение от уплаты налогов. Он рассказал об одной из классических схем с использованием "дропов".

Например, одна из классических схем выглядит так: группа компаний перечисляет средства за якобы приобретенный товар на счета большого количества ФЛП. После этого большая часть денег снимается наличными или переводится на личные карты. Причем деньги часто снимаются почти одновременно, в тех же банкоматах и на одинаковые суммы, чтобы не попадать под пороговые финансовые операции. При этом сами ФЛП имеют общих контрагентов, иногда родственные связи, а договоры с компаниями оформлены фактически по одинаковым условиям. Все это вместе является типичными признаками дробления бизнеса, когда деятельность искусственно распределяют между многими ФЛП, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и выводить деньги в наличные 

- пояснил глава Госфинмониторинга.

В то же время Пронин отметил, что не все ФЛП используются для минимизации налогов, однако любая лазейка в законодательстве дает возможность для злоупотреблений.

Наиболее распространенным, по его словам, является использование ФЛП для "дробления бизнеса" в сферах ритейла электроники, продуктов питания, а также гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе.

В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет06.11.25, 16:11 • 71721 просмотр

Используют нечистые на руку дельцы и механизмы "скруток", к которым часто тоже привлекают ФЛП. "Скрутки" и "встречные потоки" — это механизмы скрытой конвертации, которые применяются для получения бизнесом значительных объемов наличных. К таким схемам привлекаются реальные оптовые и розничные торговцы табаком, алкогольными напитками и продуктами питания, которые могут иметь неучтенные наличные. Также к схемам привлекают предприятия, которые осуществляют импорт подержанных авто и запчастей с последующей реализацией населению за наличные средства.

Если мы говорим о конвертации средств через банковскую систему, то наиболее распространенными являются схемы обналичивания через подконтрольные группы ФЛП или физических лиц. Обычно используется механизм дробления сумм на незначительные платежи с целью избежания финансового мониторинга и привлекают "дропов" для конвертации наличных 

- пояснил Пронин.

Следует отметить, что наличные операции все чаще заменяются цифровыми активами, а финансовые потоки, проходящие через третьи страны и децентрализованные платформы, существенно усложняют их отслеживание.

Например, один из выявленных механизмов скрытой конвертации выглядит так. На счета группы компаний поступают средства от большого количества предприятий, ФЛП и физических лиц с различными назначениями платежей — за табачные изделия, строительные материалы, услуги, займы или финансовую помощь. Далее эти деньги транзитом перечисляются другой группе компаний якобы как оплата за табачные изделия. Эти предприятия работают в сфере оптово-розничной торговли и имеют широкую сеть продаж за наличные. Это дает возможность манипулировать объемами реализации на бумаге и получать значительные суммы неучтенных наличных. При этом компании-посредники имеют типичные признаки фиктивности: не имеют производственных или складских помещений, активов для ведения заявленной деятельности или лицензий на торговлю табачными изделиями. Средства через их счета проходят транзитом с минимальными остатками 

- рассказал глава Госфинмониторинга.

Фактически такая схема, по его словам, используется для сокрытия части доходов и конвертации безналичных средств в неучтенные наличные через механизм так называемой "скрутки" товаров.

Пронин добавил, что в 2025 году Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы 118 материалов на почти 70 млрд грн с подозрением в легализации средств.

Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о подозрительных операциях - инфографика28.11.25, 10:59 • 3458 просмотров

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы