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Голова АРМА Дума, швидше за все, проігнорує зауваження про непрозорість – екссекретар Громадської ради

Голова АРМА Дума, швидше за все, проігнорує зауваження про непрозорість – екссекретар Громадської ради

Київ • УНН

 • 104856 перегляди

Члени Громадської ради АРМА склали повноваження, критикуючи непрозорість роботи агентства. Експерти вважають, що керівництво АРМА ігнорує зауваження та боїться громадського контролю.

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума навряд чи прийме до уваги зауваження про непрозорість роботи, висловлені членами Громадської ради перед складанням повноважень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Пані Олена дуже вольова і сильна людина, яка не буде зважати ні на чиї думки. З нашого досвіду спілкування, говорити про конструктивні висновки нема сенсу

- зазначив він.

На його думку, АРМА втратила прозорість і наразі не можна стверджувати, що в агентстві "не можливі будь-які корупційні дії".

Що стосується звинувачень в корупції. Прозорих процедур відбору управителів так і не було створено. Та процедура, яка існує – через "Прозорро" - все одно на останньому етапі потребує втручання експертів, які зможуть оцінити, на скільки переможець здатен управляти тим чи іншим активом. Тому ми говорили і доводили позицію громадської ради щодо напрацювання цього механізму разом, щоб він був і законним, але й виключав корупційну складову яка може з’явитися

- розповів Громаков.

Він також натякнув, що рано чи пізно громадськість дізнається "багато цікавого" про повернення арештованих активів їхнім колишнім власникам.

При такій непрозорій системі, наприклад – найбільш нижчу ціну за актив може надати лише її колишній власник, котрий знає, як нею управляти через підставну фірму або ще щось. Бо він знає, що актив заарештований, а не націоналізований. Якщо він не націоналізований – то рішенням суду він може повернутися до свого власника, коли буде прийнято рішення суду. І саме тому, управляти цими активами не дуже зручно якимось іншим учасникам. Тобто якоїсь винагороди за управління тим чи іншим активом вони можуть і не отримати, але ж підтримання в належному стані цього активу потребує вкладень. Саме тому, можливо, якщо ми будемо дивитися на документи учасників, хто претендує на ці активи, ми зможемо в кінцевих бенефіціарах побачити і колишніх власників, наприклад

- зазначив Громаков.

Додамо

Днями всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Окрім того, члени ради заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Колишній керівник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін вважає, що голова АРМА Олена Дума боїться громадського контролю, оскільки має що приховувати.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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