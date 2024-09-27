Голова АРМА Дума, швидше за все, проігнорує зауваження про непрозорість – екссекретар Громадської ради

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума навряд чи прийме до уваги зауваження про непрозорість роботи, висловлені членами Громадської ради перед складанням повноважень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

На його думку, АРМА втратила прозорість і наразі не можна стверджувати, що в агентстві "не можливі будь-які корупційні дії".

Що стосується звинувачень в корупції. Прозорих процедур відбору управителів так і не було створено. Та процедура, яка існує – через "Прозорро" - все одно на останньому етапі потребує втручання експертів, які зможуть оцінити, на скільки переможець здатен управляти тим чи іншим активом. Тому ми говорили і доводили позицію громадської ради щодо напрацювання цього механізму разом, щоб він був і законним, але й виключав корупційну складову яка може з’явитися

Він також натякнув, що рано чи пізно громадськість дізнається "багато цікавого" про повернення арештованих активів їхнім колишнім власникам.

При такій непрозорій системі, наприклад – найбільш нижчу ціну за актив може надати лише її колишній власник, котрий знає, як нею управляти через підставну фірму або ще щось. Бо він знає, що актив заарештований, а не націоналізований. Якщо він не націоналізований – то рішенням суду він може повернутися до свого власника, коли буде прийнято рішення суду. І саме тому, управляти цими активами не дуже зручно якимось іншим учасникам. Тобто якоїсь винагороди за управління тим чи іншим активом вони можуть і не отримати, але ж підтримання в належному стані цього активу потребує вкладень. Саме тому, можливо, якщо ми будемо дивитися на документи учасників, хто претендує на ці активи, ми зможемо в кінцевих бенефіціарах побачити і колишніх власників, наприклад