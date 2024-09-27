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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 10:20  •  7464 просмотра

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Члены Общественного совета АРМА сложили полномочия, критикуя непрозрачность работы агентства. Эксперты считают, что руководство АРМА игнорирует замечания и боится общественного контроля.

Руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума вряд ли примет во внимание замечания о непрозрачности работы, высказанные членами Общественного совета перед сложением полномочий. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Елена очень волевой и сильный человек, который не будет считаться ни с чьим мнением. По нашему опыту общения, говорить о конструктивных выводах нет смысла

- отметил он.

По его мнению, АРМА потеряла прозрачность и пока нельзя утверждать, что в агентстве «невозможны любые коррупционные действия».

Что касается обвинений в коррупции. Прозрачных процедур отбора управляющих так и не было создано. Та процедура, которая существует - через «Прозорро» - все равно на последнем этапе требует вмешательства экспертов, которые смогут оценить, на сколько победитель способен управлять тем или иным активом. Поэтому мы говорили и доказывали позицию общественного совета по наработке этого механизма вместе, чтобы он был и законным, но и исключал коррупционную составляющую, которая может появиться

- рассказал Громаков.

Он также намекнул, что рано или поздно общественность узнает «много интересного» о возвращении арестованных активов их бывшим владельцам.

При такой непрозрачной системе, например - наиболее низкую цену за актив может предоставить только его бывший владелец, который знает, как им управлять через подставную фирму или еще что-то. Потому что он знает, что актив арестован, а не национализирован. Если он не национализирован - то решением суда он может вернуться к своему владельцу, когда будет принято решение суда. И именно поэтому, управлять этими активами не очень удобно каким-то другим участникам. То есть какого-то вознаграждения за управление тем или иным активом они могут и не получить, но поддержание в надлежащем состоянии этого актива требует вложений. Именно поэтому, возможно, если мы будем смотреть на документы участников, кто претендует на эти активы, мы сможем в конечных бенефициарах увидеть и бывших владельцев, например

- отметил Громаков.

Добавим

На днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Кроме того, члены совета заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Бывший руководитель юридического управления АРМА Андрей Потемкин считает, что глава АРМА Елена Дума боится общественного контроля, поскольку имеет что скрывать.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика