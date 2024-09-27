Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума вряд ли примет во внимание замечания о непрозрачности работы, высказанные членами Общественного совета перед сложением полномочий. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Елена очень волевой и сильный человек, который не будет считаться ни с чьим мнением. По нашему опыту общения, говорить о конструктивных выводах нет смысла - отметил он.

По его мнению, АРМА потеряла прозрачность и пока нельзя утверждать, что в агентстве «невозможны любые коррупционные действия».

Что касается обвинений в коррупции. Прозрачных процедур отбора управляющих так и не было создано. Та процедура, которая существует - через «Прозорро» - все равно на последнем этапе требует вмешательства экспертов, которые смогут оценить, на сколько победитель способен управлять тем или иным активом. Поэтому мы говорили и доказывали позицию общественного совета по наработке этого механизма вместе, чтобы он был и законным, но и исключал коррупционную составляющую, которая может появиться - рассказал Громаков.

Он также намекнул, что рано или поздно общественность узнает «много интересного» о возвращении арестованных активов их бывшим владельцам.

При такой непрозрачной системе, например - наиболее низкую цену за актив может предоставить только его бывший владелец, который знает, как им управлять через подставную фирму или еще что-то. Потому что он знает, что актив арестован, а не национализирован. Если он не национализирован - то решением суда он может вернуться к своему владельцу, когда будет принято решение суда. И именно поэтому, управлять этими активами не очень удобно каким-то другим участникам. То есть какого-то вознаграждения за управление тем или иным активом они могут и не получить, но поддержание в надлежащем состоянии этого актива требует вложений. Именно поэтому, возможно, если мы будем смотреть на документы участников, кто претендует на эти активы, мы сможем в конечных бенефициарах увидеть и бывших владельцев, например - отметил Громаков.

Добавим

На днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Кроме того, члены совета заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Бывший руководитель юридического управления АРМА Андрей Потемкин считает, что глава АРМА Елена Дума боится общественного контроля, поскольку имеет что скрывать.