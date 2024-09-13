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ГО Порошенка зловили на розтраті 17 млн грн донатів українців на викуп підсудного чиновника - експерт Гладких

Київ • УНН

 • 38970 перегляди

ГО Порошенка зловили на розтраті 17 млн грн донатів українців на викуп підсудного чиновника, - експерт Гладких.

Підконтрольні Петру Порошенку благодійні організації ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" витратили 17 млн грн донатів українців на судову заставу за підозрюваного у кримінальних злочинах ексзаступника міністра оборони. Відповідне рішення суду опублікував політичний експерт Валентин Гладких.

"Мова про справу заступника міністра оборони за президентства Порошенка Ігоря Павловського, якого підозрюють у організації постачання армії військової техніки низької якості. Йдеться про десантні катери "Кентавр", які виготовляла "Кузня на Рибальському" та про автомобілі невідкладної медичної допомоги, вироблені "Богдан Моторс", - пише Гладких.

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Експерт приводить дані слідства, за якими вказана техніка не відповідала встановленим вимогам і не могла використовуватися у ЗСУ.

"За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до десяти років ув'язнення. У суді ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" внесли за Павловського 17 мільйонів гривень застави, серед яких були і гроші з донатів українців", - пише експерт.

Гладких зазначає, що співвласником обох підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, - "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс" - був Петро Порошенко.

"Тобто Петро Олексійович рекламує по всій країні свої благодійні організації ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" із закликом донатити на ЗСУ. Українці донатять. А він проганяє кошти через власний банк на викуп експоплічників, які грабували державу. Павловські, Гладковські… Впевнений, якщо слідство зловить кума та поплічника Порошенка Свинарчука, він і його викупить. Візьме з донатів українців", - резюмує Гладких.

Як повідомлялось, за депутата Берегівської міської ради від "Євросолідарності" Віктора Саєнкова, якого підозрюють у незаконному переправленні ухилянтів за кордон, також було внесено заставу у 980 тисяч гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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