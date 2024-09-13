ОО Порошенко поймали на растрате 17 млн грн донатов украинцев на выкуп подсудного чиновника, - эксперт Гладких.

Подконтрольные Петру Порошенко благотворительные организации ГО "Солідарна справа громад" и "Благодійний фонд Порошенка" потратили 17 млн ​​грн донатов украинцев на залог за подозреваемого в уголовных преступлениях экс-замминистра обороны. Соответствующее решение суда обнародовал политический эксперт Валентин Гладких.

"Это дело заместителя министра обороны времен президентства Порошенко Игоря Павловского, подозреваемого в организации поставки армии военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр", которые производила "Кузня на Рыбальском" и об автомобилях неотложной медицинской помощи, произведенных "Богдан Моторс", - пишет Гладких.

Эксперт приводит данные следствия, по которым указанная техника не отвечала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ.

"По подсчетам ДБР, такие действия привели к нанесению ущерба государству более чем на 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до десяти лет заключения. В суде ГО "Солідарна справа громад" и "Благодійний фонд Порошенка" внесли за Павловского 17 миллионов гривен залога, среди которых были и деньги с донатов украинцев", - пишет эксперт.

Гладких отмечает, что совладельцем обоих предприятий, фигурирующих в уголовных производствах ДБР, - "Кузня на Рыбальском" и "Богдан Моторс" - был Петр Порошенко.

"То есть, Петр Алексеевич рекламирует по всей стране свои благотворительные организации "Солідарна справа громад" и "Благодійний фонд Порошенка" с призывом донатить на ВСУ. Украинцы донатят. А он прогоняет средства через собственный банк на выкуп грабивших государство экс-сообщников. Павловские, Гладковские... Уверен, если следствие поймает кума и сообщника Порошенко Свинарчука, он и его выкупит. Возьмет из донатов украинцев", – резюмирует Гладких.

Как сообщалось, за депутата Береговского городского совета от "Евросолидарности" Виктора Саенкова, который подозревается в незаконной переправке уклонистов за границу, также был внесен залог в 980 тысяч гривен.