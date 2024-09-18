Глава МЗС України обговорив оборонну співпрацю з головою Сенату Румунії
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Ніколає Чуке під час візиту до Румунії. Вони обговорили оборонну співпрацю, підтримку Румунії на шляху України до ЄС і НАТО та важливість міжпарламентської взаємодії.
У середу, 18 вересня, глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Румунії зустрівся з головою Сенату Румунії Ніколає Чуке. Сторони обговорили оборонну співпрацю за шлях України до НАТО. Про це Сибіга розповів на своїй сторінці в X, передає УНН.
Деталі
Дружня та змістовна зустріч із Головою Сенату Румунії Ніколає Чуке. Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю та підтримку Румунії на шляху України до вступу в ЄС та НАТО
Андрій Сибіга також підкреслив важливість розвитку міжпарламентської співпраці між Україною та Румунією.
Нагадаємо
Очільник МЗС Україні Андрій Сибіга під час першого закордонного візиту до Румунії провів зустріч з міністеркою закордонних справ країни Лумініцою Одобеску. Дипломати обговорили енергетичну стійкість та військову допомогу Україні.