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Глава МЗС України обговорив оборонну співпрацю з головою Сенату Румунії

Глава МЗС України обговорив оборонну співпрацю з головою Сенату Румунії

Київ • УНН

 • 16177 перегляди

Андрій Сибіга зустрівся з Ніколає Чуке під час візиту до Румунії. Вони обговорили оборонну співпрацю, підтримку Румунії на шляху України до ЄС і НАТО та важливість міжпарламентської взаємодії.

У середу, 18 вересня, глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Румунії зустрівся з головою Сенату Румунії Ніколає Чуке. Сторони обговорили оборонну співпрацю за шлях України до НАТО. Про це Сибіга розповів на своїй сторінці в X, передає УНН.

Деталі

Дружня та змістовна зустріч із Головою Сенату Румунії Ніколає Чуке. Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю та підтримку Румунії на шляху України до вступу в ЄС та НАТО

- зазначив глава МЗС.

Андрій Сибіга також підкреслив важливість розвитку міжпарламентської співпраці між Україною та Румунією.

Нагадаємо

Очільник МЗС Україні Андрій Сибіга під час першого закордонного візиту до Румунії провів зустріч з міністеркою закордонних справ країни Лумініцою Одобеску. Дипломати обговорили енергетичну стійкість та військову допомогу Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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