Киев • УНН
Андрей Сибига встретился с Николае Чуке во время визита в Румынию. Они обсудили оборонное сотрудничество, поддержку Румынии на пути Украины в ЕС и НАТО и важность межпарламентского взаимодействия.
В среду, 18 сентября, глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Румынию встретился с председателем Сената Румынии Николае Чуке. Стороны обсудили оборонное сотрудничество за путь Украины в НАТО. Об этом Сибига рассказал на своей странице в X, передает УНН.
Детали
Дружеская и содержательная встреча с Председателем Сената Румынии Николае Чуке. Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и поддержку Румынии на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО
Андрей Сибига также подчеркнул важность развития межпарламентского сотрудничества между Украиной и Румынией.
Напомним,
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время первого зарубежного визита в Румынию провел встречу с министром иностранных дел страны Луминицой Одобеску. Дипломаты обсудили энергетическую устойчивость и военную помощь Украине.