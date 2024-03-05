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Очільник Міноборони ФРН Пісторіус: витік переговорів німецьких офіцерів стався через помилку однієї людини

Київ • УНН

 • 27473 перегляди

Використання окремим німецьким офіцером незахищеного каналу передачі даних під час розмови про ракети "Таурус" із Сінгапуру дало змогу перехопити розмову.

Очільник Міноборони ФРН Пісторіус: витік переговорів німецьких офіцерів стався через помилку однієї людини

За даними початкового розслідування, причиною перехоплення росією розмови офіцерів Бундесверу про ракети Taurus стала "індивідуальна помилка". Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив у вівторок, 5 березня, пише УНН із посиланням на DW.

Деталі

Пісторіус пояснив, що помилка сталася з вини одного з учасників розмови, який, беручи участь у ній із Сінгапуру, використовував для підключення "незахищений канал передачі даних", тобто мобільний зв'язок або мережу Wi-Fi.

За словами Пісторіуса, розмова між чотирма офіцерами відбувалася відповідно до приписів через інтернет-платформу Webex, захищені версії якої збройні сили Німеччини використовують для подібних бесід.

При цьому міністр виключив можливість того, що в розмові, не будучи ніким поміченим, брав участь російський шпигун. Очільник військового відомства ФРН також зазначив, що розмова офіцерів Бундесверу відбулася під час проведення Сінгапурського авіасалону, на якому були присутні багато високопоставлених європейських військових. "Такий захід у таких умовах - справжня знахідка для російських спецслужб", - стверджує Борис Пісторіус. За його даними, у готелях, що використовуються для проведення заходу, ведеться масштабне, але точкове прослуховування, а доступ до Webex-конференції німецьких офіцерів став "випадковою удачею".

Голова Міноборони ФРН повідомив, що стосовно всіх чотирьох учасників розмови розпочато попередні дисциплінарні розслідування, однак, за його словами, "персональні наслідки наразі не стоять на порядку денному". Пісторіус підкреслив, що "не стане жертвувати жодним зі своїх найкращих офіцерів заради ігор путіна".

За результатами попереднього розслідування має бути ухвалено рішення про те, чи буде проведено власне дисциплінарний розгляд. Наприклад, слід з'ясувати, чи були в розмові моменти, які не слід було обговорювати за допомогою використовуваної платформи.

Доповнення

Головний редактор російського пропагандистського ресурсу RT маргарита симоньян 1 березня опублікувала 38-хвилинний аудіозапис, на якому "високопоставлені офіцери Бундесверу" обговорюють можливість ударів ракетами Taurus. 

Пізніше Міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не коментувало її змісту. 

Британська газета The Sunday Times 3 березня написала, що 19 лютого глава ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц, перебуваючи в готелі в Сінгапурі, скористався незахищеним від прослуховування ПЗ Webex на своєму смартфоні під час обговорення конфіденційної військової інформації в режимі відеоконференції.

Канцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово виступав проти передачі Києву ракет Taurus. За словами глави уряду ФРН, контроль над застосуванням ракет Taurus вимагав би відправити в Україну німецьких військових, але цей крок виключений.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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