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Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека

Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:32  •  1359 просмотра

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Использование отдельным немецким офицером незащищенного канала передачи данных во время разговора о ракетах "Таурус" из Сингапура позволило перехватить разговор.

По данным первоначального расследования, причиной перехвата россией разговора офицеров Бундесвера о ракетах Taurus стала "индивидуальная ошибка". Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил во вторник, 5 марта, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Писториус пояснил, что ошибка произошла по вине одного из участников разговора, который, участвуя в нем из Сингапура, использовал для подключения "незащищенный канал передачи данных", то есть мобильную связь или сеть Wi-Fi.

По словам Писториуса, разговор между четырьмя офицерами проходил в соответствии с предписаниями через интернет-платформу Webex, защищенные версии которой вооруженные силы Германии используют для подобных бесед.

При этом министр исключил возможность того, что в разговоре, не будучи никем замеченным, участвовал российский шпион. Глава военного ведомства ФРГ также указал, что беседа офицеров Бундесвера состоялась во время проведения Сингапурского авиасалона, на котором присутствовало много высокопоставленных европейских военных. "Такое мероприятие в подобных условиях - настоящая находка для российских спецслужб", - утверждает Борис Писториус. По его данным, в отелях, использующихся для проведения мероприятия, ведется масштабная, но точечная прослушка, доступ же к Webex-конференции немецких офицеров стал "случайной удачей".

Глава Минобороны ФРГ сообщил, что в отношении всех четырех участников разговора начаты предварительные дисциплинарные расследования, однако, по его словам, "персональные последствия в настоящее время не стоят на повестке дня". Писториус подчеркнул, что "не станет жертвовать ни одним из своих лучших офицеров ради игр путина".

По результатам предварительного расследования должно быть принято решение о том, будет ли проведено собственно дисциплинарное разбирательство. Например, следует выяснить, были ли в разговоре моменты, которые не следовало обсуждать с помощью используемой платформы.

Дополнение

Главный редактор российского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры Бундесвера" обсуждают возможность ударов ракетами Taurus. 

Позднее Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. 

Британская газета The Sunday Times 3 марта написала, что 19 февраля глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц, находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении конфиденциальной военной информации в режиме видеоконференции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Киеву ракет Taurus. По словам главы правительства ФРГ, контроль над применением ракет Taurus потребовал бы отправить в Украину немецких военных, но этот шаг исключен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Очільник Міноборони ФРН Пісторіус: витік переговорів німецьких офіцерів стався через помилку однієї людини
German Defense Minister Pistorius: leak of German officers' talks was due to one man's mistake
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Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека

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