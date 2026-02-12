$43.030.06
Гераскевич розповів про подвійні стандарти МОК після дискваліфікації на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Український скелетоніст Владислав Гераскевич жорстко відреагував на дискваліфікацію на Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті", яким він вшановував загиблих українських спортсменів. Спортсмен вважає рішення вибірковим та розглядає звернення до Спортивного арбітражного суду.

Гераскевич розповів про подвійні стандарти МОК після дискваліфікації на Олімпіаді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич жорстко відреагував на рішення щодо його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 в Італії. Спортсмену заборонили змагатися через те, що одним з елементів його екіпірування на змаганнях став "шолом пам’яті", яким Гераскевич хотів вшанувати загиблих українських спортсменів. Про реакцію Владислава на заборону змагатися повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

У своєму коментарі спортсмен зазначив, що його дії не порушували регламенту, а застосовані до нього обмеження виглядають вибірковими. За його словами, шолом не містив політичних закликів, а лише мав символічний характер. Наразі команда українця розглядає можливість звернення до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх

- заявив Владислав.

Спортсмен також звернув увагу на, на його думку, подвійні стандарти в підходах до різних учасників змагань. Він підкреслив, що не отримав чітких роз’яснень, чому в інших випадках організатори не застосовували аналогічних санкцій.

Не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а ми - ні. У документі також написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни, хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Цей шолом не несе політичного контексту, тож, вважаю, я мав повне право виступати у ньому

 - каже він.

Окремо Гераскевич прокоментував аргументи представників МОК, зокрема позицію Кірсті Ковентрі. За словами українця, заяви про підтримку України виглядають суперечливо на тлі ухваленого рішення.

Ті аргументи, які наводила місіс Ковентрі, що вони підтримують Україну та солідарні з Україною - щодо цього є великі сумніви. Особливо після цього рішення

 - додав скелетоніст.

Водночас спортсмен зазначив, що обговорення ситуації відбувалося без конфлікту. Йому запропонували так званий компромісний варіант - продемонструвати шолом на старті, а змагатися в іншому, після чого знову отримати його в мікс-зоні. Проте Гераскевич вважає такий підхід несправедливим.

Тон був адекватний, не було скандалу. Вона пропонувала, що ми можемо показати його на старті, але я їхатиму в іншому шоломі і потім мені його нададуть у мікс-зону. Але я вважаю, що маю отримати такі ж права, що і інші спортсмени в інших видах спорту з інших країн. Чомусь я такі права не отримав

- йдеться в заяві Гераскевича.

Скелетоніст підкреслив, що для нього ця історія - питання принципу та гідності.

Ми заплатили ціну за нашу гідність. Я відстоював інтереси України та пам’ять про спортсменів

- резюмував спортсмен.

Нагадаємо

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Станіслав Кармазін

