Гераскевич рассказал о двойных стандартах МОК после дисквалификации на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич жестко отреагировал на решение о его дисквалификации на Олимпиаде-2026 в Италии. Спортсмену запретили соревноваться из-за того, что одним из элементов его экипировки на соревнованиях стал "шлем памяти", которым Гераскевич хотел почтить погибших украинских спортсменов. О реакции Владислава на запрет соревноваться сообщает УНН со ссылкой на Суспільне Спорт.

Детали

В своем комментарии спортсмен отметил, что его действия не нарушали регламента, а примененные к нему ограничения выглядят избирательными. По его словам, шлем не содержал политических призывов, а лишь имел символический характер. Сейчас команда украинца рассматривает возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх - заявил Владислав.

Спортсмен также обратил внимание на, по его мнению, двойные стандарты в подходах к разным участникам соревнований. Он подчеркнул, что не получил четких разъяснений, почему в других случаях организаторы не применяли аналогичных санкций.

Не получил никакого объяснения относительно российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы - нет. В документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны, хотя, конечно, когда ты смотришь на шлем, это не понятно. Этот шлем не несет политического контекста, поэтому, считаю, я имел полное право выступать в нем - говорит он.

Отдельно Гераскевич прокомментировал аргументы представителей МОК, в частности позицию Кирсти Ковентри. По словам украинца, заявления о поддержке Украины выглядят противоречиво на фоне принятого решения.

Те аргументы, которые приводила миссис Ковентри, что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной - относительно этого есть большие сомнения. Особенно после этого решения - добавил скелетонист.

В то же время спортсмен отметил, что обсуждение ситуации происходило без конфликта. Ему предложили так называемый компромиссный вариант - продемонстрировать шлем на старте, а соревноваться в другом, после чего снова получить его в микс-зоне. Однако Гераскевич считает такой подход несправедливым.

Тон был адекватный, не было скандала. Она предлагала, что мы можем показать его на старте, но я буду ехать в другом шлеме и потом мне его предоставят в микс-зону. Но я считаю, что должен получить такие же права, что и другие спортсмены в других видах спорта из других стран. Почему-то я такие права не получил - говорится в заявлении Гераскевича.

Скелетонист подчеркнул, что для него эта история - вопрос принципа и достоинства.

Мы заплатили цену за наше достоинство. Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах - резюмировал спортсмен.

Напомним

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.