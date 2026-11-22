Генштаб повідомив, де на фронті було найгарячіше та скільки відбулося боєзіткнень
Київ • УНН
Від початку доби відбулося 143 боєзіткнення. Найактивніше росіяни штурмували Покровський і Костянтинівський напрямки.
Від початку доби 22 листопада на фронті відбулося 143 бойові зіткнення, а найактивніші штурмові дії російські війська проводили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 22:00, пише УНН.
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Протягом дня російські війська завдали 49 авіаударів, скинувши 173 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 4398 дронів-камікадзе та здійснили 1855 обстрілів українських позицій і населених пунктів.
На Покровському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону поблизу Чернігівки, Добропілля, Білицького, Красноподілля, Шилівки, Мирного, Сергіївки та Молодецького. За попередніми даними, українські військові ліквідували 48 окупантів, ще 12 поранили. Також знищили 15 одиниць автомобільної техніки та чотири пункти управління БпЛА.
Де ще тривали найінтенсивніші бої
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 російських штурмів поблизу Костянтинівки та в напрямку Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького й Вільного. Станом на 22:00 чотири бої ще тривали.
На Гуляйпільському напрямку зафіксували сім ворожих атак у бік Успішного, Рибного та Різдвянки. Ще по п'ять штурмів відбулося на Лиманському та Слов'янському напрямках.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни здійснили три атаки, а на Оріхівському – дві. Частина боєзіткнень на цих ділянках фронту тривала.
Водночас на Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська штурмових дій не проводили. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували.
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