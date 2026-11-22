С начала суток 22 ноября на фронте произошло 143 боевых столкновения, а наиболее активные штурмовые действия российские войска проводили на Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Детали

В течение дня российские войска нанесли 49 авиаударов, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, оккупанты применили 4398 дронов-камикадзе и осуществили 1855 обстрелов украинских позиций и населённых пунктов.

На Покровском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборону вблизи Черниговки, Доброполья, Белицкого, Краснополья, Шиловки, Мирного, Сергеевки и Молодецкого. По предварительным данным, украинские военные ликвидировали 48 оккупантов, ещё 12 ранили. Также уничтожили 15 единиц автомобильной техники и четыре пункта управления БПЛА.

Где ещё продолжались самые интенсивные бои

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 15 российских штурмов вблизи Константиновки и в направлении Новосёловки, Долгой Балки, Русиного Яра, Грузского и Вольного. По состоянию на 22:00 четыре боя ещё продолжались.

На Гуляйпольском направлении зафиксировали семь вражеских атак в сторону Успешного, Рыбного и Рождественки. Ещё по пять штурмов произошло на Лиманском и Славянском направлениях.

На Южно-Слобожанском направлении россияне осуществили три атаки, а на Ореховском — две. Часть боестолкновений на этих участках фронта продолжалась.

В то же время на Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях российские войска штурмовых действий не проводили. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировали.

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