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Генштаб підтвердив ураження нафтобази "роснєфті" в калузькій області рф

Київ • УНН

 • 34702 перегляди

Сили спецоперацій ЗСУ вразили нафтобазу "Роснєфті" в місті Людиново Калузької області РФ. Внаслідок атаки на логістичному об'єкті, що забезпечує російські війська, виникла пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази російських окупантів в калузькій області рф, пише УНН.

Сили спеціальних операцій ЗС України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі "роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області рф

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Як зазначається, ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

"Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", - вказали у Генштабі.

"Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", - наголосили у Генштабі.

Нафтобазу в тульській області рф атаковано ГУР - ЗМІ18.01.25, 11:20 • 32455 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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