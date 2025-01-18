Генштаб підтвердив ураження нафтобази "роснєфті" в калузькій області рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази російських окупантів в калузькій області рф, пише УНН.

Сили спеціальних операцій ЗС України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі "роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області рф - повідомили у Генштабі у соцмережах.

Як зазначається, ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

"Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", - вказали у Генштабі.

"Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", - наголосили у Генштабі.

Нафтобазу в тульській області рф атаковано ГУР - ЗМІ