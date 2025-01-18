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Нафтобазу в тульській області рф атаковано ГУР - ЗМІ

Нафтобазу в тульській області рф атаковано ГУР - ЗМІ

Київ • УНН

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Українська розвідка здійснила атаку на нафтобазу в Тульській області РФ, що забезпечувала російську армію. В результаті 10 влучань на об'єкті виникла пожежа.

Нафтобазу в тульській області рф "атакувало Головне управління розвідки Міноборони", з посиланням на джерело в спецслужбах повідомило "Суспільне", пише УНН.

Деталі

Як вказано, "зафіксовано щонайменше 10 влучань, у результаті зайнялась пожежа".

Зазначається, що ця нафтобаза забезпечувала російську армію.

Потужні вибухи прогриміли на нафтобазі в тульській області рф18.01.25, 02:11 • 35395 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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