Нафтобазу в тульській області рф атаковано ГУР - ЗМІ
Київ • УНН
Українська розвідка здійснила атаку на нафтобазу в Тульській області РФ, що забезпечувала російську армію. В результаті 10 влучань на об'єкті виникла пожежа.
Нафтобазу в тульській області рф "атакувало Головне управління розвідки Міноборони", з посиланням на джерело в спецслужбах повідомило "Суспільне", пише УНН.
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Як вказано, "зафіксовано щонайменше 10 влучань, у результаті зайнялась пожежа".
Зазначається, що ця нафтобаза забезпечувала російську армію.
Потужні вибухи прогриміли на нафтобазі в тульській області рф18.01.25, 02:11 • 35395 переглядiв