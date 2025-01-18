Нефтебаза в тульской области рф атакована ГУР - СМИ
Киев • УНН
Украинская разведка осуществила атаку на нефтебазу в Тульской области РФ, которая обеспечивала российскую армию. В результате 10 попаданий на объекте возник пожар.
Нефтебазу в тульской области рф «атаковало Главное управление разведки Минобороны», со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило «Суспільне», пишет УНН.
Детали
Как указано, «зафиксировано не менее 10 попаданий, в результате загорелся пожар».
Отмечается, что эта нефтебаза обеспечивала российскую армию.
Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф18.01.25, 02:11 • 27827 просмотров