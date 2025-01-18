Нефтебаза в тульской области рф атакована ГУР - СМИ

Нефтебазу в тульской области рф «атаковало Главное управление разведки Минобороны», со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило «Суспільне», пишет УНН.

Детали

Как указано, «зафиксировано не менее 10 попаданий, в результате загорелся пожар».

Отмечается, что эта нефтебаза обеспечивала российскую армию.

Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф