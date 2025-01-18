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Нефтебаза в тульской области рф атакована ГУР - СМИ

Нефтебаза в тульской области рф атакована ГУР - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3352 просмотра

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Украинская разведка осуществила атаку на нефтебазу в Тульской области РФ, которая обеспечивала российскую армию. В результате 10 попаданий на объекте возник пожар.

Нефтебазу в тульской области рф «атаковало Главное управление разведки Минобороны», со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило «Суспільне», пишет УНН.

Детали

Как указано, «зафиксировано не менее 10 попаданий, в результате загорелся пожар».

Отмечается, что эта нефтебаза обеспечивала российскую армию.

Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф18.01.25, 02:11 • 27827 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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