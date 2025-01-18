Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф

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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
18:33 • 85197 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 113901 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 104090 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 105053 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 110816 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
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Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

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Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
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Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф

Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф

Киев  •  УНН

 • 1366 просмотра

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На нефтебазе в узловском районе тульской области рф прогремело по меньшей мере 10 мощных взрывов.

В Узловском районе тульской области террористической страны произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, на месте взрывов было слышно не менее десяти мощных детонаций, после чего на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Официальной информации от местных властей пока что нет.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в российской калужской области беспилотники атаковали промышленное предприятие в городе Людиново. В результате атаки на нефтебазе возник пожар. Впрочем обошлось без пострадавших.

Беспилотники атаковали российскую Калужскую область, горит нефтебаза17.01.25, 22:20 • 14730 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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