Мощные взрывы прогремели на нефтебазе в тульской области рф

В Узловском районе тульской области террористической страны произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, на месте взрывов было слышно не менее десяти мощных детонаций, после чего на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Официальной информации от местных властей пока что нет.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в российской калужской области беспилотники атаковали промышленное предприятие в городе Людиново. В результате атаки на нефтебазе возник пожар. Впрочем обошлось без пострадавших.

Беспилотники атаковали российскую Калужскую область, горит нефтебаза