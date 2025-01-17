Беспилотники атаковали российскую Калужскую область, горит нефтебаза

В рф беспилотники атаковали Калужскую область. Как сообщают российские Telegram-каналы, после удара БПЛА горит нефтебаза, передает УНН.

Детали

По данным главы российского региона Владислава Шапши, в результате атаки БПЛА на территории предприятия в городе Людиново начался пожар.

На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Добавим

Впоследствии Telegram-канал Astra, в Калужской области после атаки БПЛА горит нефтебаза.

Ранее губернатор подтвердил атаку на "промышленное предприятие".