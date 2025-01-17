Беспилотники атаковали российскую Калужскую область, горит нефтебаза
Киев • УНН
В российской Калужской области беспилотники атаковали промышленное предприятие в городе Людиново. В результате атаки на нефтебазе возник пожар, пострадавших нет.
В рф беспилотники атаковали Калужскую область. Как сообщают российские Telegram-каналы, после удара БПЛА горит нефтебаза, передает УНН.
Детали
По данным главы российского региона Владислава Шапши, в результате атаки БПЛА на территории предприятия в городе Людиново начался пожар.
На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.
Добавим
Впоследствии Telegram-канал Astra, в Калужской области после атаки БПЛА горит нефтебаза.
Ранее губернатор подтвердил атаку на "промышленное предприятие".