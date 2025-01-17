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Беспилотники атаковали российскую Калужскую область, горит нефтебаза

Беспилотники атаковали российскую Калужскую область, горит нефтебаза

Киев  •  УНН

 • 7324 просмотра

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В российской Калужской области беспилотники атаковали промышленное предприятие в городе Людиново. В результате атаки на нефтебазе возник пожар, пострадавших нет.

В рф беспилотники атаковали Калужскую область. Как сообщают российские Telegram-каналы, после удара БПЛА горит нефтебаза, передает УНН.

Детали

По данным главы российского региона Владислава Шапши, в результате атаки БПЛА на территории предприятия в городе Людиново начался пожар.

На месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Добавим

Впоследствии Telegram-канал Astra, в Калужской области после атаки БПЛА горит нефтебаза.

Ранее губернатор подтвердил атаку на "промышленное предприятие".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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