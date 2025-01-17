Безпілотники атакували російську Калузьку область, горить нафтобаза
Київ • УНН
У російській Калузькій області безпілотники атакували промислове підприємство в місті Людинове. Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа, постраждалих немає.
У рф безпілотники атакували Калузьку область. Як повідомляють російські Telegram-канали, після удару БПЛА горить нафтобаза, передає УНН.
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За даними глави російського регіону Владислава Шапші, внаслідок атаки БПЛА на території підприємства у місті Людинове почалася пожежа.
На місці працює оперативна група та співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Додамо
Згодом Telegram-канал Astra, у Калузької області після атаки БПЛА горить нафтобаза.
Раніше губернатор підтвердив атаку на "промислове підприємство".