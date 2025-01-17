Безпілотники атакували російську Калузьку область, горить нафтобаза

У рф безпілотники атакували Калузьку область. Як повідомляють російські Telegram-канали, після удару БПЛА горить нафтобаза, передає УНН.

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За даними глави російського регіону Владислава Шапші, внаслідок атаки БПЛА на території підприємства у місті Людинове почалася пожежа.

На місці працює оперативна група та співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Згодом Telegram-канал Astra, у Калузької області після атаки БПЛА горить нафтобаза.

Раніше губернатор підтвердив атаку на "промислове підприємство".