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Безпілотники атакували російську Калузьку область, горить нафтобаза

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 • 30289 перегляди

У російській Калузькій області безпілотники атакували промислове підприємство в місті Людинове. Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа, постраждалих немає.

У рф безпілотники атакували Калузьку область. Як повідомляють російські Telegram-канали, після удару БПЛА горить нафтобаза, передає УНН.

Деталі

За даними глави російського регіону Владислава Шапші, внаслідок атаки БПЛА на території підприємства у місті Людинове почалася пожежа.

На місці працює оперативна група та співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Додамо

Згодом Telegram-канал Astra, у Калузької області після атаки БПЛА горить нафтобаза.

Раніше губернатор підтвердив атаку на "промислове підприємство".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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