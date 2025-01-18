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Потужні вибухи прогриміли на нафтобазі в тульській області рф

Потужні вибухи прогриміли на нафтобазі в тульській області рф

Київ • УНН

 • 35395 перегляди

На нафтобазі в узловському районі тульської області рф пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

В узловському районі тульської області терористичної країни стався вибух на нафтобазі. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами очевидців, на місці вибухів було чутно не менше десяти потужних детонацій, після чого на території нафтобази спалахнула пожежа. Офіційної інформації від місцевої влади поки що немає.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у російській калузькій області безпілотники атакували промислове підприємство в місті людинове. Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа. Втім обійшлося без постраждалих.

Безпілотники атакували російську Калузьку область, горить нафтобаза17.01.25, 22:20 • 30289 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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