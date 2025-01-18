Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «роснефти» в калужской области рф
Киев • УНН
Силы спецопераций ВСУ поразили нефтебазу «Роснефти» в городе Людиново Калужской области РФ. В результате атаки на логистическом объекте, обеспечивающем российские войска, возник пожар.
Генеральный штаба ВСУ подтвердил поражение нефтебазы российских оккупантов в калужской области рф, пишет УНН.
Силы специальных операций ВС Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области. В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе «роснефти», что в населенном пункте Людиново Калужской области рф
Как отмечается, эта нефтебаза входит в АО «Калуганефтепродукт» и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.
«В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется», - указали в Генштабе.
«Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора», - отметили в Генштабе.
Нефтебаза в тульской области рф атакована ГУР - СМИ18.01.25, 11:20 • 2537 просмотров