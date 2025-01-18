Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «роснефти» в калужской области рф

Генеральный штаба ВСУ подтвердил поражение нефтебазы российских оккупантов в калужской области рф, пишет УНН.

Силы специальных операций ВС Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области. В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе «роснефти», что в населенном пункте Людиново Калужской области рф - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Как отмечается, эта нефтебаза входит в АО «Калуганефтепродукт» и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

«В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется», - указали в Генштабе.

«Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора», - отметили в Генштабе.

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