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Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «роснефти» в калужской области рф

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «роснефти» в калужской области рф

Киев  •  УНН

 • 1975 просмотра

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Силы спецопераций ВСУ поразили нефтебазу «Роснефти» в городе Людиново Калужской области РФ. В результате атаки на логистическом объекте, обеспечивающем российские войска, возник пожар.

Генеральный штаба ВСУ подтвердил поражение нефтебазы российских оккупантов в калужской области рф, пишет УНН.

Силы специальных операций ВС Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области. В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе «роснефти», что в населенном пункте Людиново Калужской области рф

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Как отмечается, эта нефтебаза входит в АО «Калуганефтепродукт» и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

«В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется», - указали в Генштабе.

«Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора», - отметили в Генштабе.

Нефтебаза в тульской области рф атакована ГУР - СМИ18.01.25, 11:20 • 2537 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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