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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 386 тисяч

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 386 тисяч

Київ • УНН

 • 24927 перегляди

За оцінками українських військових, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські військові зазнали понад 386 000 втрат, у тому числі втратили 6 322 танки.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 386 230 осіб, 6322 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 386 230 (+1000) осіб,

• танків ‒ 6322 (+12),

• бойових броньованих машин ‒ 11773 (+16),

• артилерійських систем – 9228 (+33),

• РСЗВ – 976 (+2),

• засобів ППО ‒ 663 (+0),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),

• крилатих ракет ‒ 1847 (+1),

• кораблів/катерів ‒ 23 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),

• спеціальної техніки ‒ 1462 (+10).

На Харківщині знищили 2 з 4 запущених ворогом уночі "шахедів"01.02.24, 08:21 • 25722 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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