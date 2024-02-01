Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 386 тисяч
Київ • УНН
За оцінками українських військових, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські військові зазнали понад 386 000 втрат, у тому числі втратили 6 322 танки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 386 230 осіб, 6322 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 386 230 (+1000) осіб,
• танків ‒ 6322 (+12),
• бойових броньованих машин ‒ 11773 (+16),
• артилерійських систем – 9228 (+33),
• РСЗВ – 976 (+2),
• засобів ППО ‒ 663 (+0),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),
• крилатих ракет ‒ 1847 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),
• спеціальної техніки ‒ 1462 (+10).
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