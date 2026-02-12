Генпрокурор призначив службове розслідування щодо трьох прокурорів через матеріал про нерухомість у Буковелі

$43.030.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 13762 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 25862 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 20162 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 20202 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 20245 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 28559 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18919 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21793 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 37160 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25389 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Четверго загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів11 лютого, 21:26
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 37160 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Естонія
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00
Генпрокурор призначив службове розслідування щодо трьох прокурорів через матеріал про нерухомість у Буковелі

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Генеральний прокурор призначив службове розслідування щодо можливого недотримання прокурорами антикорупційних вимог. Це стосується придбання нерухомості в Буковелі родичами трьох прокурорів, що може не відповідати їхнім доходам.

Генпрокурор призначив службове розслідування щодо трьох прокурорів через матеріал про нерухомість у Буковелі

Генеральний прокурор призначив службове розслідування щодо можливого недотримання прокурорами антикорупційних вимог, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Генеральний прокурор 10 лютого цього року призначив проведення службового розслідування у зв’язку з інформацією, оприлюдненою в матеріалі медіаресурсу Bihus.info, щодо придбання близькими родичами трьох прокурорів об’єктів нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області (курорт "Буковель").

- повідомили в ОГП.

Як вказано, "за даними журналістського розслідування, зазначені придбання можуть не відповідати рівню доходів, відображених у деклараціях, що потребує перевірки в межах чинного законодавства".

З метою встановлення всіх обставин та надання належної оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М., Синюка О.В.

- ідеться у повідомленні ОГП.

Службове розслідування, як зазначається, проводиться відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" та Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.

За результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону

- наголосили в ОГП.

Протидія розкраданню бюджетних коштів: Генпрокурор анонсував нові підходи до боротьби з корупцією в Україні28.08.25, 17:53 • 3256 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Нерухомість
Село
Івано-Франківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна