Генпрокурор призначив службове розслідування щодо трьох прокурорів через матеріал про нерухомість у Буковелі

Генеральний прокурор призначив службове розслідування щодо можливого недотримання прокурорами антикорупційних вимог, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Генеральний прокурор 10 лютого цього року призначив проведення службового розслідування у зв’язку з інформацією, оприлюдненою в матеріалі медіаресурсу Bihus.info, щодо придбання близькими родичами трьох прокурорів об’єктів нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області (курорт "Буковель").

Як вказано, "за даними журналістського розслідування, зазначені придбання можуть не відповідати рівню доходів, відображених у деклараціях, що потребує перевірки в межах чинного законодавства".

З метою встановлення всіх обставин та надання належної оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М., Синюка О.В.