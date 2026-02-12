Генпрокурор назначил служебное расследование в отношении трех прокуроров из-за материала о недвижимости в Буковеле

$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13714 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 25710 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 20043 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 20088 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 20150 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 28446 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18892 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21787 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37080 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25382 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Популярные новости
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 9210 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 6672 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 6102 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 12988 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 7856 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 28426 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 25286 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 27105 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37069 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 49272 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 13086 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 15464 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 16834 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 18772 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 34656 просмотра
Генпрокурор назначил служебное расследование в отношении трех прокуроров из-за материала о недвижимости в Буковеле

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Генеральный прокурор назначил служебное расследование относительно возможного несоблюдения прокурорами антикоррупционных требований. Это касается приобретения недвижимости в Буковеле родственниками трех прокуроров, что может не соответствовать их доходам.

Генпрокурор назначил служебное расследование в отношении трех прокуроров из-за материала о недвижимости в Буковеле

Генеральный прокурор назначил служебное расследование относительно возможного несоблюдения прокурорами антикоррупционных требований, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Генеральный прокурор 10 февраля этого года назначил проведение служебного расследования в связи с информацией, обнародованной в материале медиаресурса Bihus.info, относительно приобретения близкими родственниками трех прокуроров объектов недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области (курорт "Буковель").

- сообщили в ОГП.

Как указано, "по данным журналистского расследования, указанные приобретения могут не соответствовать уровню доходов, отраженных в декларациях, что требует проверки в рамках действующего законодательства".

С целью установления всех обстоятельств и предоставления надлежащей оценки возможному несоблюдению требований, запретов или ограничений, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции", начато служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки О.А., Михайлиной О.М., Синюка О.В.

- говорится в сообщении ОГП.

Служебное расследование, как отмечается, проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре" и Инструкции о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с законом

- подчеркнули в ОГП.

Противодействие хищению бюджетных средств: Генпрокурор анонсировал новые подходы к борьбе с коррупцией в Украине28.08.25, 17:53 • 3256 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Село
Ивано-Франковская область
Генеральный прокурор Украины
Украина