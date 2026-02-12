Генпрокурор назначил служебное расследование в отношении трех прокуроров из-за материала о недвижимости в Буковеле

Генеральный прокурор назначил служебное расследование относительно возможного несоблюдения прокурорами антикоррупционных требований, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Генеральный прокурор 10 февраля этого года назначил проведение служебного расследования в связи с информацией, обнародованной в материале медиаресурса Bihus.info, относительно приобретения близкими родственниками трех прокуроров объектов недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области (курорт "Буковель"). - сообщили в ОГП.

Как указано, "по данным журналистского расследования, указанные приобретения могут не соответствовать уровню доходов, отраженных в декларациях, что требует проверки в рамках действующего законодательства".

С целью установления всех обстоятельств и предоставления надлежащей оценки возможному несоблюдению требований, запретов или ограничений, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции", начато служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки О.А., Михайлиной О.М., Синюка О.В. - говорится в сообщении ОГП.

Служебное расследование, как отмечается, проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре" и Инструкции о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с законом - подчеркнули в ОГП.

