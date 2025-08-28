Противодействие хищению бюджетных средств: Генпрокурор анонсировал новые подходы к борьбе с коррупцией в Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил об изменении подходов в борьбе с коррупцией, сосредоточившись на реальных результатах. Приоритетом является хищение военного имущества, бюджетных средств и схемы уклонения от мобилизации. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Генеральный прокурор во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов отметил позитивные сдвиги в разоблачении коррупционных проявлений.

В то же время он отметил, что в отдельных регионах большинство из расследованных производств этой категории – по малозначительным фактам, "давайте кардинально менять подходы в работе, нужно отойти от количественных показателей и хорошей статистики. Основной показатель – это реальный результат", - подчеркнул Руслан Кравченко.

По словам Генерального прокурора, речь идет прежде всего о привлечении к ответственности тех, кто разворовывает военное имущество и бюджетные средства, в частности выделенные на нужды безопасности и обороны, в том числе – восстановление разрушенной или поврежденной инфраструктуры, выявление коррупционных схем для уклонения от мобилизации и незаконной переправки лиц через государственную границу, и сделок, приводящих к противоправному отчуждению земель государственной и коммунальной собственности. Особое внимание обратил на необходимость реального возмещения нанесенного ущерба.

Эти вопросы должны находиться на постоянном контроле, в частности совершение таких преступлений в организованных формах - сказал Генеральный прокурор.

