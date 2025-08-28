Протидія розкраданню бюджетних коштів: Генпрокурор анонсував нові підходи до боротьби з корупцією в Україні

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про зміну підходів у боротьбі з корупцією, зосередившись на реальних результатах. Пріоритетом є розкрадання військового майна, бюджетних коштів та схеми ухилення від мобілізації. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Генеральний прокурор під час координаційної наради керівників правоохоронних органів відмітив позитивні зрушення у викритті корупційних проявів.

Водночас він зауважив, що в окремих регіонах більшість із розслідуваних проваджень цієї категорії – за малозначними фактами, "давайте кардинально змінювати підходи у роботі, потрібно відійти від кількісних показників і гарної статистики. Основний показник – це реальний результат",- наголосив Руслан Кравченко.

За словами Генерального прокурора йдеться насамперед про притягнення до відповідальності тих, хто розкрадає військове майно та бюджетні кошти, зокрема виділені на потреби безпеки і оборони, в тому числі – відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури, виявлення корупційних схем для ухилення від мобілізації і незаконного переправлення осіб через державний кордон, та оборудок, що призводять до протиправного відчуження земель державної та комунальної власності. Особливу увагу звернув на потребу в реальному відшкодуванні завданих збитків.

Ці питання мають перебувати на постійному контролі, зокрема вчинення таких злочинів в організованих формах - сказав Генеральний прокурор.

Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів