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Генератори, котельні та свердловини: у МОЗ розповіли про підготовку лікарень до осінньо-зимового періоду

Київ • УНН

 • 8990 перегляди

Міністр охорони здоров'я заявив про повну готовність лікарень до автономної роботи при відключеннях електроенергії. Заклади мають генератори, резервні джерела тепла та води, а також супутниковий зв'язок Starlink.

Генератори, котельні та свердловини: у МОЗ розповіли про підготовку лікарень до осінньо-зимового періоду

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що всі заклади охорони здоров’я забезпечені генераторами для автономного енергопостачання, що дозволить їм продовжувати роботу навіть у разі відключень електроенергії. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Всі заклади охорони здоровʼя повністю забезпечені дизельними або бензиновими генераторами, для автономного нервово постачання у разі його відключення. Ми провели госпітальне планування лікарень і передбачили для лікарень резервні джерела теплопостачання

- розповів Ляшко. 

Він каже, що вже понад 600 лікарень забезпечені, мінімум двома джерелами теплопостачання — це котельня, яка працює на місто та котельня, яка може працювати на автономно.

Окремо ми пропрацювали питання води, створивши свердловину і для неї зробили альтернативне джерело енергопостачання, щоб безперебійно була вода. Потенційно система охорони здоровʼя готова до будь-яких криз

- наголосив міністр.

За його словами, все це резервні джерела і вони не пристосовані до безперебійного постачання протягом усього осінньо-зимового періоду.

Працюємо над питанням, щоб був звʼязок, вже є понад 1,5 тисячі Starlink є в системі охорони здоровʼя і вони працюють з пріоритетом на екстрену медичну допомогу, щоб можна було викликати швидку

- додав він.

Ляшко додав, що запас палива для генераторів вистачає на 5 днів і цього має вистачити для відновлення роботи.

Буде певний обмежений доступ до деяких діагностичних послуг, бо не можна МРТ та КТ запускати, вони не будуть так працювати як при централізованій системі енергопостачання

- сказав Ляшко.

Нагадаємо 

З початку року уряд та МОЗ України запровадили "мобільні аптеки", які вже функціонують у 10 областях, охоплюючи майже 600 населених пунктів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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