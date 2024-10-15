Генератори, котельні та свердловини: у МОЗ розповіли про підготовку лікарень до осінньо-зимового періоду

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що всі заклади охорони здоров’я забезпечені генераторами для автономного енергопостачання, що дозволить їм продовжувати роботу навіть у разі відключень електроенергії. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Всі заклади охорони здоровʼя повністю забезпечені дизельними або бензиновими генераторами, для автономного нервово постачання у разі його відключення. Ми провели госпітальне планування лікарень і передбачили для лікарень резервні джерела теплопостачання

Він каже, що вже понад 600 лікарень забезпечені, мінімум двома джерелами теплопостачання — це котельня, яка працює на місто та котельня, яка може працювати на автономно.

Окремо ми пропрацювали питання води, створивши свердловину і для неї зробили альтернативне джерело енергопостачання, щоб безперебійно була вода. Потенційно система охорони здоровʼя готова до будь-яких криз

За його словами, все це резервні джерела і вони не пристосовані до безперебійного постачання протягом усього осінньо-зимового періоду.

Працюємо над питанням, щоб був звʼязок, вже є понад 1,5 тисячі Starlink є в системі охорони здоровʼя і вони працюють з пріоритетом на екстрену медичну допомогу, щоб можна було викликати швидку

Ляшко додав, що запас палива для генераторів вистачає на 5 днів і цього має вистачити для відновлення роботи.

Буде певний обмежений доступ до деяких діагностичних послуг, бо не можна МРТ та КТ запускати, вони не будуть так працювати як при централізованій системі енергопостачання