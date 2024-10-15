Генераторы, котельные и скважины: в Минздраве рассказали о подготовке больниц к осенне-зимнему периоду

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все учреждения здравоохранения обеспечены генераторами для автономного энергоснабжения, что позволит им продолжать работу даже в случае отключений электроэнергии. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Все учреждения здравоохранения полностью обеспечены дизельными или бензиновыми генераторами, для автономного нервного снабжения в случае его отключения. Мы провели госпитальное планирование больниц и предусмотрели для больниц резервные источники теплоснабжения

Он говорит, что уже более 600 больниц обеспечены, минимум двумя источниками теплоснабжения - это котельная, которая работает на город и котельная, которая может работать на автономно.

Отдельно мы проработали вопрос воды, создав скважину и для нее сделали альтернативный источник энергоснабжения, чтобы бесперебойно была вода. Потенциально система здравоохранения готова к любым кризисам

По его словам, все это резервные источники и они не приспособлены к бесперебойному снабжению в течение всего осенне-зимнего периода.

Работаем над вопросом, чтобы была связь, уже есть более 1,5 тысячи Starlink есть в системе здравоохранения и они работают с приоритетом на экстренную медицинскую помощь, чтобы можно было вызвать скорую

Ляшко добавил, что запас топлива для генераторов хватает на 5 дней и этого должно хватить для возобновления работы.

Будет определенный ограниченный доступ к некоторым диагностическим услугам, потому что нельзя МРТ и КТ запускать, они не будут так работать как при централизованной системе энергоснабжения